American Express se lanza a la conquista del metaverso

El boom del metaverso continúa imparable y lo que parecía imposible hace un pocos años, ya es prácticamente una realidad en la que cada día más empresas apuestan por esta nueva forma de navegar en Internet compuesta por mundos virtuales pretenden imitar la interacción física.

Y una de las últimas grandes firmas en demostrar su interés por no quedar fuera de lo que se viene es la gigante financiera American Express.

Según trascendió, "AmEx", presentó siete solicitudes de marcas registradas relacionadas con los mundos virtuales y los NFT para algunos de sus productos y logotipos, entre los que se destacan los programas de beneficios "Shop Small", "Membership Rewards" y hasta la tarjeta negra Centurion.

Además American Express podría ofrecer "software informático" para abarcar pagos y servicios bancarios en el metaverso, comercio de criptomonedas, tokens y NFT, entre otros.

En una sección de las presentaciones que se filtró en las redes sociales se puede observar que la empresa de pagos está trabajando en una estrategia amplia: "Asistencia para transferencias electrónicas de dinero en el metaverso y otros mundos virtuales; Servicios bancarios en el metaverso y otros mundos virtuales; Emisión y procesamiento de pagos de tarjetas virtuales de prepago, tarjetas virtuales de regalo de prepago, tarjetas virtuales de valor almacenado y tarjetas virtuales de pago en el metaverso y otros mundos virtuales".

American Express is making plans for the metaverse.The company has filed new trademark applications indicating it will offer:1. Cryptocurrency payment processing2. Banking services in the metaverse3. Concierge services in the metaverse#Metaverse #web3 #cryptocurrecy $AXP pic.twitter.com/SuKDk8SwcB — Josh Gerben (@JoshGerben) March 15, 2022