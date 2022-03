¿Cómo tener criptomonedas sin poner un peso?: estas son las opciones para sumar Bitcoins a tu billetera

Para comenzar a operar con criptomonedas no es necesario contar con una inversión inicial , existen variar formas de poder lograrlo, conocé cómo hacerlo

Para comenzar a invertir en criptomonedas, el principal obstáculo es dar el primer paso. Muchas veces, el sólo hecho de colocar parte de los ahorros genera dudas ante la alta volatilidad de los precios de bitcoin y ethereum.

Para vencer esos miedos, existen algunas opciones para arrancar "gratis" y saltar la primera barrera. Incluso, hay exchanges que ofrecen promociones para que los principiantes se animen.

¿Qué son los cashback?

Una de las formas más fáciles de conseguir divisas digitales "sin comprarlas" consiste en obtener una tarjeta prepaga gratuita que dan algunas billeteras, como el caso de Lemon, BuenBit y Belo, que ofrecen cashbacks (reintegros) cada vez que se usan.

Así, el plástico se puede usar para asociar en Mercado Pago (facturas, QR, compras en Mercado Libre), otras billeteras digitales y apps de delivery, abonar suscripciones de servicios digitales (Netflix o Spotify) o simplemente comprar en cualquier comercio físico u online que acepta Visa (Lemon) o Mastercard (BuenBit y Belo) del mundo.

Para usar estas tarjetas, antes hay que tener saldo en la billetera: se puede recargar con pesos a través de transferencia bancaria o redes de cobranzas como PagoFácil y Rapipago. Luego se podrá pagar con ellas y, tras hacerlo, inmediatamente llegará una notificación al celular informando el reintegro en monedas digitales que se obtuvo.

"Al realizar tus consumos en pesos en cualquier comercio del mundo que acepte Visa, recibirás el 2% del valor total de la compra en bitcoins", asegura a iProUP Franco Bianchi, CMO de Lemon.

Añade que los usuarios que ya probaron esas criptos "gratis" pueden aumentar sus tenencias comprando divisas digitales a partir de los 100 pesos. No obstante, sugiere que los principiantes se informen sobre los proyectos en los cuales van a invertir.

La tarjeta de Lemon ofrece un cashback de Bitcoin luego de cada operación

Entre las dudas que hay que responderse como usuarios nuevos, recomienda: ¿Cuáles son los fundamentos detrás de ese proyecto cripto en particular? ¿Es una criptomoneda estable o una volátil?

"Estas son interrogantes básicos pueden dilucidarse accediendo a contenidos educativos gratuitos, como los de la Wiki de Lemon", señala Bianchi.

Además, aquellos que aún no están seguros de invertir en criptomonedas volátiles como Bitcoin o Ethereum, pueden comprar stablecoins, es decir, divisas estables cuyo precio está atado a otro activo, por lo general el dólar estadounidense, como DAI y USDT.

"Tenemos algunas campañas promocionales en las que pueden escanear un QR, descargar la app y recibir de regalo un premio de $350 en Bitcoin para empezar a experimentar", añade Bianchi.

Además, los DAI que los usuarios mantengan en su billetera Lemon generan rendimientos del 13% anual, que se abonan automáticamente todos los lunes. Estos fondos se pueden usar para rentabilizar los ahorros, invertir en otras criptomonedas e incluso hacer las compras cotidianas.

¿Qué son los faucets?

El término faucet significa grifo o llave. Se trata de sitios web o apps que dan criptos como recompensa. Usan el concepto de goteo ya que ofrecen cantidades mínimas a cambio de una acción puntual.

Sin embargo, hay que revisar en detalle qué piden a cambio del "dinero gratis". En general, deberían ser acciones de índole educativa.

"Recomendamos que no ingresen datos personales ni contraseñas porque se puede tratar de una estafa. Tampoco hay que pensar que con un faucet alguien se hará rico. Son cantidades muy pequeñas de capital que aún cuando se valoricen no harán a nadie millonario", advierte Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

En este sentido, desde la empresa recomiendan ingresar al mercado cripto a conciencia, con información y no con ansias de multiplicar rápidamente sus tenencias.

¿Cómo ganar cripto por navegar en Internet?

Como medio para recibir criptomonedas gratis también se destaca el navegador Brave, que paga por ver anuncios de sus empresas patrocinantes, los cuales se despliegan como notificaciones.

Esas recompensas se abonan con el Token de Atención Básica (BAT), una divisa digital que hoy cotiza cerca de u$s0,75. Además, el navegador es compatible con las extensiones de Chrome.

"Cuando ves anuncios de Brave, recibís una parte del ingreso publicitario como premio", explica a iProUP Guillermo Escudero, gerente regional de CryptoMarket.

El ejecutivo revela que además existe el buscador PREsearch, que entrega su criptomoneda PRE a aquellos usuarios registrados que hagan búsquedas en la página.

Al tratarse de un metabuscador, este sitio web devuelve resultados de varios motores, como Google, Bing, Youtube, DuckDuckGo, etcétera. Y comparte los ingresos publicitarios con los usuarios.

Brave es un "clon" de Chrome que paga en su moneda BAT por mirar hasta 5 publicidades por hora

¿Qué son los Airdrops?

Entre las alternativas para arrancar también se encuentra los airdrops, que son regalos en criptomonedas que realizan diversos proyectos cripto para lograr mayor difusión.

"Buscan generar una atracción inicial de su criptomoneda para promocionarla entre los primeros usuarios: quienes cumplan ciertas características pueden recibirlas gratis", afirma a iProUP José Luis Gonzalez Birlain, Product Manager de Assets & Conversions en Bitso.

Las plataformas que desean expandir su base de usuarios, suelen ofrecer airdrops de criptomonedas, enviando tokens gratis simplemente por haber usado su plataforma o ayudarlos con la difusión en redes sociales. El primer gran ejemplo fue el exchange descentralizado Uniswap: entregó 400 tokens UNI a cada billetera conectada a la plataforma (hoy equivalen a 9.000 dólares).

Esta práctica ha estado bajo la lupa de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) e investigada por gobiernos del mundo, por lo que varias blockchain frenaron sus airdrops como método publicitario.

¿Cómo ganar con juegos?

En el de los videojuegos, los títulos play-to-earn son la tendencia más fuerte: gracias a la tecnología blockchain, no sólo es posible divertirse, sino también ganar criptomonedas. Los más populares son Axie Infinity y The Sandbox: permiten utilizar personajes que en realidad son tokens no fungibles (NFT), cada uno con un valor económico único.

En este caso, si bien hace falta una inversión inicial, diferentes exchanges (como Airtm) ofrecen becas a quienes se postulen para entrar sin ese capital y compartir ganancias al 50%.

Axie Infinity es el que logró más popularidad. Es parecido al Pokémon Go pero, dependiendo de la destreza del usuario, puede entregar recompensas que van de u$s300 a u$s400 por mes.

Los jugadores pueden obtener estos fondos en AXS, el token nativo de la plataforma, de dos formas:

Al ganar batallas contra otros usuarios o torneos

Vendiendo sus personajes "entrenados" (que tienen más chances de ganar) a otras personas

Esos tokens pueden ser cambiados en un exchange como Binance y de ahí convertirlos a pesos (a valor blue) u otra criptomoneda.

Promos

Para quienes recién arrancan en cripto, Bari, de SatoshiTango, aconseja tomar el camino más conservador.

"Para los principiantes o personas que no quieren correr riesgos con su capital, siempre recomendamos las stablecoins, ya que, como su nombre lo indica, son monedas estables cuyo valor está atado al de un activo de valor conocido, como el dólar", remarca.

En este sentido, SatoshiTango ofrece tres opciones DAI, USDC y USDT. "Es una manera de comprar 'dólar digital' sin límites ni fluctuaciones, al mismo tiempo que lo hacés con las ventajas del mundo cripto: es muy seguro, el dinero es tuyo, inembargable y anónimo, entre otras cosas", completa.

Además, el CEO adelanta "en muy poco tiempo, los usuarios de SatoshiTango van a poder hacer rendir las cripto que tienen guardadas como en un plazo fijo, sacar créditos y comprar con tarjeta".

Escudero, de CryptoMarket, indica que otra forma de ganar dinero en los exchange es participar de programas de referidos, que premian a quienes recomienden a otras personas inscribirse.

"Es una práctica extendida en los exchanges o brokers para fomentar el alta de nuevos usuarios. CryptoMarket actualmente tiene un sistema de referidos que entrega 0,0001 BTC tanto al nuevo usuario como a aquel que recomendó", agrega.

José Luis Gónzalez Birlain, Product Manager de Assets & Conversions en Bitso, afirma a iProUP que el primer paso puede ser difícil, por eso también brindan "un programa de referidos a tu cuenta de Bitso, en la que no tenés que hacer una inversión inicial para abrirla", explica.

Así, al recomendar a familiares o amigos se le deposita un porcentaje de las comisiones generadas por esa cuenta, lo que generó el surgimiento de los "Embajadores Bitso".

"Tuvimos un caso de un usuario que al comienzo de la pandemia se quedó sin trabajo y una de sus principales fuentes de dinero fue el programa de referidos", asegura.

La criptoeconomía ofrece opciones para todos, sólo hace falta animarse. No sin antes informarse sobre las diversas opciones y conocer los riesgos, para lograr lo mejores resultados y evitar sorpresas.