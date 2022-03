Wozniak, cofundador de Apple, contundente: "Bitcoin es una moneda de oro puro"

Tras haberse derrumbado casi 50% desde su último pico histórico de u$s68.000 por unidad, Bitcoin ahora flota cerca de los u$s40.000 y tiene a todo el mercado cripto en vilo.

Sin embargo, quienes aún apuestan a la divisa digital líder mantienen expectativas positivas sobre el ecosistema, en un grupo comprendido por, incluso, magnates del mundo empresarial. Desde Michael Saylor, hasta Elon Musk, son muchos los nombres potentes que aparecen como reconocidos defensores de las criptodivisas.

Ahora, otro de los que se suma es el cofundador de Apple, Steve Wozniak, quien sorprendió a más de uno luego de elogiar a Bitcoin al describirla como "oro puro".

En una entrevista reciente con Business Insider, Wozniak indicó que Bitcoin es la "única criptomoneda que es matemática de oro puro", al tiempo que enalteció a la tecnología subyacente de la blockchain y el sistema que sustentan al mismo.

No es la primera vez que defiende al criptoactivo. El año pasado, durante su participación en el festival Talent Land, el empresario estadounidense charló con estudiantes de preparatoria a quienes alentó a seguir en la ruta de la innovación y a potenciar su talento y elogió los méritos técnicos detrás de la moneda digital, descrita por el experto como "el milagro matemático más asombroso".

"Bitcoin no está a cargo de ninguna empresa", resaltó Wozniak. "Es simplemente matemáticamente puro. Y siempre creo en la naturaleza sobre los humanos", fueron las palabras del genió detrás de Apple.

Previamente, en octubre de 2021, Woz, que se considera también a sí mismo como un fanático del metaverso, expresó en que los estados eventualmente querrían prohibir BTC en todo el mundo.

Citando su propia declaración, el informático ahora aseguró que "el problema es que el gobierno nunca permitirá que esté fuera de su control. Si llegara al punto de que todo se estaba haciendo con Bitcoin y no pasara por los gobiernos para su observación e impuestos y todo eso. Los gobiernos simplemente lo rechazarían".

Sin embargo, aunque Steve Wozniak, elogió a Bitcoin durante la entrevista, no se considera "impresionado" con la industria cripto en general.

El cofundador de Apple condenó la cantidad de criptoactivos que se lanzan al mercado de forma diaria. Y calificó a la mayoría de estos proyectos como estafas, entre la avalancha de nuevos proyectos criptográficos y NFT existentes.

Apple cofounder Steve Wozniak breaks down the key company traits that inform his investment process, including lessons from Apple's origins — and says bitcoin is the only 'pure-gold' cryptocurrency https://t.co/v513VyW5DH — Markets Insider (@MktsInsider) March 5, 2022