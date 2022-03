Ethereum se planta ante Visa en el mercado de pagos: en qué métrica clave la superó

La red Ethereum (ETH) procesó 4,5 veces más transacciones que la empresa internacional de pagos Visa en 2021 lo que marca un crecimiento exponencial

Ethereum, la segunda red de criptomonedas más grande del mundo manejó alrededor de 1,2 millones de transacciones por día, lo que equivale a 15 transacciones por segundo, según The Cryptonomist.

De esta manera, procesó 4,5 veces más transacciones que la empresa de pagos Visa durante el año pasado. Además de superar a Visa en la cantidad de transacciones realizadas, Ethereum también superó a la empresa en términos de valor financiero.

Mientras que su red manejó alrededor de u$d 12 billones en 2021, el gigante financiero manejó u$d10,4 billones.

Ethereum, la segunda red más grande del mundo cripto

La red tuvo que lidiar con problemas de escalabilidad y el crecimiento de varios competidores en este mercado, como Cardano ( ADA), Solana (SOL) y Binance Smart Chain (BSC). Además, las altas tarifas observadas en periodos punta terminaron por alejar a algunos usuarios de este mercado.

En el marco de un AMA (Ask me anything) celebrado en enero de este año, el co fundador de Ethereum, Vitalik Butein, repasó los aspectos más destacados del año: los tres grandes hard forks (Berlin, Altair y London).

Según Vitalik, Ethereum debe completar cinco fases para mejorar la funcionalidad.

El primero es The Merge (la fusión, en español),resultado tras los tres grandes hard forks

El segundo es The Surge, que se enfoca en la implementación de sharding (fragmentación) para bajar los valores de almacenamiento de la cadena de datos.

El tercero es The Verge, que facilitará la validación de la cadena Ethereum y la puesta en marcha del nodo (rollups es clave para reducir las tarifas de transacción al nivel más bajo posible).

El cuarto es The Purge, en el que se eliminarán elementos históricos innecesarios para simplificar el protocolo.

El último es The Splurge, que incluye una serie de mejoras, como la abstracción de cuentas y actualizaciones de EVM.

Desafíos

Estos objetivos planeados para lo que resta del año, también traen diferentes desafíos, analizó Vitalik Buterin.

En primer lugar, se encuentra el cambio de protocolo en Casper, cuyo algoritmo se encarga de realizar las finalizaciones cuando se cumple el lapso de mínimo 64 slots.

Otro de los desafíos es encontrar formas de desmotivar ataques de 51% a la red.

En esto entraría en juego la cantidad de validadores que se elijan dentro de un "super comité".

Por ahora, no se ha fijado una hoja de ruta para esta implementación.

Actualmente solo se considera una propuesta, esto teniendo en cuenta que Ethereum 2.0 aún no está plenamente operativo y que podría atrasarse un año más, siendo su fecha de llegada 2023.

La cripto "marcada" por especialistas con potencial para "destronar" a Ethereum

Los analistas de Bank of America resaltan que Solana es uno de los proyectos más prometedores.

Se trata de una blockchain alternativa a Ethereum que comenzó a ganar relevancia debido a que las comisiones para operar son más bajas.

Como es la principal competencia de la red de contratos inteligentes Ethereum, según los expertos, se espera que la criptomoneda alcance un valor de u$s5.000 en 2030.

Asimismo, se debe comprender que Solana es una blockchain de capa 1 (Layer 1) cuyo objetivo se centra en impulsar a las aplicaciones de nueva generación a conseguir una mayor escalabilidad y a hacerlas accesibles para todo el mundo. Utiliza el protocolo PoH, a través del cual la red crea una marca de tiempo dejando un registro de todos los eventos.

Se espera que la criptomoneda alcance un valor de u$s5.000 en 2030.

Mientras que otras blockchains requieren que todos los validadores se comuniquen a la vez para determinar la validación de un bloque, en Solana, cada validador cuenta con un sistema de reloj integrado gracias a la función de retardo verificable secuencial SHA-256 (VDF) con el que se agiliza el proceso.

En otras palabras, Solana no requiere de la confirmación de toda la red antes de seguir validando bloques, por lo que el protocolo PoH presenta un avance envidiable en cuanto a la estructura de las redes, tanto en términos de velocidad como de escalabilidad.