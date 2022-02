Una organización descentralizada recauda casi u$s40 millones para liberar al fundador de WikiLeaks

La Organización Autónoma Descentralizada (DAO), también llamada Empresa Autónoma Descentralizada o DAC, para juntar fondos para liberar al fundador de WikiLeaks, Julian Asaange, recaudó más de u$s38 millones.

Esta una organización que está dirigida a través de reglas codificadas en programas de ordenador llamados contratos inteligentes juntó 12,569 ETH desde que inició su campaña el 4 de febrero, según JuiceBox, la plataforma de financiación comunitaria que acoge la campaña.

La impresionante cifra colocó a AssangeDAO como la mayor recaudación de Ethereum en JuiceBox de la historia, superando la de ConstitutionDAO, creada para comprar una copia original de la Constitución de los Estados Unidos.

Assange, que se encuentra preso en Londres, está luchando actualmente contra la extradición a los Estados Unidos tras una sentencia judicial en diciembre que anuló un fallo de un tribunal británico que la prohibía.

El proyecto se describe como un "colectivo de cypherpunks" nació en una comunidad de Telegram y tiene como objetivo recaudar ETH a cambio de tokens de gobierno JUSTICE.

Está inspirado en la iniciativa FreeRossDAO, que recaudó u$s12 millones para liberar a Ross Ulbricht, fundador del mercado de la web oscura Silk Road y en este caso, los fondos se utilizarán para pujar por una colección de NFT llamada "Censored" del artista digital Pak en colaboración con Julian Assange.

La recaudación final de la venta se destinará al fondo de defensa de Assange para "los gastos legales y la campaña de concienciación sobre el caso de extradición de Julian".

Las organizaciones autónomas descentralizadas, mejor conocidas por sus siglas en inglés DAO, están empezando a convertirse en una tendencia cada vez más popular dentro del espacio criptográfico.

Hace unas semanas, el experimento de una DAO llamó la atención de los medios de noticias internacionales después de reunir más de u$s 40 millones en cuestión de días. Constitution DAO surgió entre un grupo de amigos que buscaba recaudar fondos para comprar una copia antigua y rara de la constitución de los Estados Unidos. A pesar de que alcanzó mucho éxito muy rápidamente, el objetivo no se logró y el día de la subasta en Sotheby’s otro coleccionista se llevó el premio por una suma de 43 millones de dólares.

Sin embargo, el éxito del proyecto parece anticipar lo que algunos sugieren será la próxima gran sensación dentro del mundo cripto: las DAO. Más recientemente, una organización de este tipo puso sus ojos en la obra del cineasta Alejandro Jodorowsky, y hasta el hermano del multimillonario Elon Musk ha creado su propia DAO.

The @AssangeDAO has now broken US $30 million barrier in less than 3 days for its fundraising which will go to defend #WikiLeaks publisher Julian Assange - facing a 175 year sentence for revealing war crimesContribute: https://t.co/LKIU3AbzL2Info: https://t.co/W5eQ2x8PYd pic.twitter.com/O1PE0OzZdB — WikiLeaks (@wikileaks) February 6, 2022