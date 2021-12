Qué son las DAO y por qué podrían ser la nueva gran tendencia cripto

Las organizaciones autónomas descentralizadas, mejor conocidas por sus siglas en inglés DAO, están empezando a convertirse en una tendencia cada vez más popular dentro del espacio criptográfico.

Hace unas semanas, el experimento de una DAO llamó la atención de los medios de noticias internacionales después de reunir más de u$s 40 millones en cuestión de días. Constitution DAO surgió entre un grupo de amigos que buscaba recaudar fondos para comprar una copia antigua y rara de la constitución de los Estados Unidos. A pesar de que alcanzó mucho éxito muy rápidamente, el objetivo no se logró y el día de la subasta en Sotheby’s otro coleccionista se llevó el premio por una suma de 43 millones de dólares.

Sin embargo, el éxito del proyecto parece anticipar lo que algunos sugieren será la próxima gran sensación dentro del mundo cripto: las DAO. Más recientemente, una organización de este tipo puso sus ojos en la obra del cineasta Alejandro Jodorowsky, y hasta el hermano del multimillonario Elon Musk ha creado su propia DAO.

Esta semana Dune DAO, ahora renombrada Spice DAO, hizo un esfuerzo de financiamiento colectivo similar tras recaudar más de u$s 700.000 con el objetivo de comprar la copia física del enorme manuscrito de Jodorowsky para la adaptación cinematográfica de la novela "Dune", de Frank Herbert. El grupo buscaba participar de la subasta por el documento en Christie’s.

El libro, denominado la "Biblia de Dune" es concebido como una pieza histórica de Hollywood, que para algunos representa "la mejor película jamás realizada". El enorme tomo es una copia prácticamente única que contiene desde el guion hasta el arte conceptual del proyecto cinematográfico de Jodorowsky, una película que contaría con contribuidores como Salvador Dalí, Orson Welles y Pink Floyd.

Pero la cinta, que se estimaba duraría más de 14 horas, nunca se filmó y terminó pasando a la historia. En cambio, David Lynch terminó dirigiendo la primera película de "Dune" en 1984. El mes pasado también se lanzó una nueva versión dirigida por Denis Villeneuve.

Después de haber recaudado 750.000 dólares, los planes de Spice DAO enfrentaron algunos obstáculos el día de la subasta después de que el valor del manuscrito se elevara sobre los u$s 2 millones (la casa de subasta había estimado un precio de entre 25.000 y 30.000 euros). Sin embargo, la puja dio un giro a favor de la DAO cuando su cofundador, Soban Saqib, se interpuso para salvar el proyecto, indicó Diario Bitcoin.

Saqib, quien usa el seudónimo Soby en Internet, sacó de su propio bolsillo para poder comprar la "Biblia de Dune", que alcanzó un precio de u$s 3 millones. El cofundador le dijo a Decrypt que no quería que le pasara lo mismo que a Constitution DAO. "Nadie quiere fracasar, nadie quiere recaudar todo este dinero y no ganar, así que lo hice", comentó.

La DAO continuó recaudando fondos para poder pagarle a Saqib y así adquirir la propiedad del manuscrito. En general, parece que las cosas han resultado bien. Según reportó el mismo medio, la organización ya ha recaudado cerca de u$s 12 millones en ETH; una suma que no solo le permitirá saldar la deuda con Saqib sino también financiar una película o serie animada, "inspirada en la visión de Jodorowsky".

No obstante, por más que la meta parece haberse completado, quedan dudas sobre la propiedad del manuscrito. Por el momento, la copia en físico la tiene Saqib en su casa, pero, una vez que pase a la DAO, tendrán que ponerse de acuerdo colectivamente para definir dónde guardar la preciada obra. La DAO tiene un token de gobernanza llamado SPICE, aunque este no brinda propiedad fraccional de la obra.

Mientras, el grupo ha expresado planes para resguardar digitalmente el documento, así como hacerlo accesible al público por primera vez "en la medida en que lo permita la ley", según destacaron en una declaración citada por CoinDesk.

El auge de las DAO incluso ha llegado a algunos empresarios de alto perfil que han decidido probar el modelo de gobernanza basado en Blockchain personalmente. Kimbal Musk, el hermano del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció recientemente el lanzamiento de Big Green DAO, una organización que concibe como un experimento de filantropía descentralizada.

Wow, #Web3 has been teaching me a lot. I’ve decided to run an experiment to decentralize philanthropy. This #GivingTuesday I’m launching the first Giving DAO. Want to read the Lite Paper? DM me. Constructive Twitter feedback welcome ???? — Kimbal Musk (@kimbal) November 26, 2021