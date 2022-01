Impactante: se transaccionaron u$S 2.500 millones en el último trimestre con tarjetas atadas a criptomonedas

El gigante de pagos Visa se ha asociado con más de 65 criptoplataformas y exchanges. Además, reveló que el uso de tarjetas vinculadas con criptomonedas superó los u$s 2,5 mil millones en el primer trimestre fiscal, "que ya representa el 70 % del volumen de pagos para todo el año fiscal 2021″.

Así lo dijo Visa Inc. durante la llamada de ganancias de la compañía el jueves, informa CNBC. El director ejecutivo de Visa, Al Kelly, señaló: "Muchas tendencias actuales en los pagos, incluidas las criptomonedas y las billeteras, están permitiendo nuevas formas de pago. Estos representan oportunidades para Visa".

Con respecto a los esfuerzos de su empresa en el espacio cripto, el ejecutivo destacó: "También proporcionamos rampas de acceso para los usuarios de criptomonedas que crean conectividad con economías fiduciarias. Hay más de 65 criptoplataformas e intercambios que se han asociado para emitir credenciales de Visa".

El director ejecutivo Kelly dijo durante la llamada que el número real de negocios está "cerca de 100 millones de comerciantes" que utilizan tarjetas Visa vinculadas a criptomonedas

El jefe de Visa también reveló: "Este trimestre, las credenciales de Visa y las billeteras cripto tuvieron un volumen de pagos de más de u$s 2.500 millones, que ya representa el 70 % del volumen de pagos de todo el año fiscal 2021″.

En julio, Visa dijo que el uso de tarjetas vinculadas con criptomonedas alcanzó los mil millones de dólares durante los primeros seis meses de 2021.

Además, el CEO de Visa detalló: "Además de incorporar credenciales y plataformas cripto, continuamos innovando en torno a nuestras capacidades de liquidación y API criptográfica".

Explicó: "Continuaremos apoyándonos en el espacio criptográfico. Y nuestra estrategia es ser un socio clave para proporcionar la conectividad, la escala, las propuestas de valor para el consumidor, la confiabilidad y la seguridad que se necesitan para que crezcan las ofertas de criptomonedas".

Kelly también mencionó la "práctica de asesoramiento global especializada" lanzada recientemente por su empresa para las criptomonedas. Sin embargo, Visa actualmente no tiene planes de mantener criptomonedas en su balance.

Por su parte, el director financiero de Visa, Vasant Prabhu, comentó a CNBC en una entrevista el viernes: "Hemos visto que este volumen de pagos sigue creciendo a pesar de la volatilidad en los criptomercados".

"Para nosotros, esto indica que los consumidores ven utilidad en tener una tarjeta Visa vinculada a una cuenta en una plataforma cripto. Es valioso poder acceder a esa liquidez, financiar compras y administrar gastos, y hacerlo de manera instantánea y sin problemas", dijo Prabhu, a CNBC.

También detalló que su red de socios de billeteras cripto está creciendo de 54 a más de 65, incluidos Coinbase, Circle y BlockFi.

"Al observar las amplias categorías de gasto, no vemos el volumen concentrado en una vertical comercial específica con estos programas. Las personas están utilizando sus tarjetas vinculadas con criptomonedas para gastar de diversas maneras: bienes y servicios minoristas, restaurantes, viajes. Se les trata cada vez más como una cuenta de propósito general", dijo Prabhu a CNBC

El tuitero especializado en cripto BitcoinArchive dijo en un hilo que una reciente encuesta de Finder destacaba que 5% de los estadounidenses usaba una tarjeta de crédito que paga Bitcoin o recompensas cripto. Sin embargo dijo que le parecía exagerada la cifra.

5% of Americans use a credit card that pays #Bitcoin or crypto rewards - Finder survey — Bitcoin Archive ???????????? (@BTC_Archive) January 29, 2022