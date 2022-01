Google se acerca al mundo cripto: cuál es su nueva opción para los usuarios de criptomonedas

Será un avance avance, pese a que aún Google no acepta criptomonedas para las transacciones que se realicen en el canal de pagos de la compañía

Google estaría por entrar, formalmente, al ecosistema de Bitcoin (BTC). Para eso, se asoció con gigantes de la industria, como el exchange Coinbase y el procesador de pagos BitPay, con los cuales comenzará a almacenar criptomonedas en «tarjetas digitales».

En aras de atraer más usuarios, Google, de Alphabet Inc., quiere ahondar más en la asociación con esas empresas, pese a que, de momento, no acepta criptomonedas para las transacciones que se realicen en el canal de pagos de la compañía, Google Pay.

La intención de Google es que los clientes mantengan sus bitcoins o demás criptomonedas en tarjetas digitales, al tiempo en que los gastos se realizan en dinero fíat. Es probable que hagan referencia a un monedero digital, que son los capaces de almacenar criptoactivos.

Bill Ready, presidente de comercio de Google, afirmó que las criptomonedas «son algo a lo que prestamos mucha atención». «A medida que evolucione la demanda de los usuarios y la demanda de los comerciantes, evolucionaremos con ella», añadió, según reseña Bloomberg.

Aunque aún no permite las transacciones, el almacenamiento cripto es un primer paso en Google Play

Exdirectivo de PayPal reclutado

Como parte de la estrategia del gigante a favor de las criptomonedas, se conoció que contrataron a un exdirectivo de PayPal, Arnold Goldberg, quien ahora se encargará de dirigir la división de pagos de la empresa.

Goldberg trabajará hombro a hombro con Bill Ready y asumirá la vacante del antiguo gerente de Google. La idea, de acuerdo con el presidente de comercio, es que la empresa se convierta en un «tejido conectivo de toda la industria de financiación al consumo».

Más precisamente, se abocarán en revisar la aplicación Google Pay, la cual quieren convertir en un «monedero digital integral», en donde se incluyan los boletos digitales, pases de aerolínea y hasta pasaporte de vacunados.

Pero tienen camino por recorrer. Google Pay, si bien se hizo más conocido en India, no corrió con la misma suerte en otros países. En números, se encuentra muy por detrás de la plataforma de pagos de Apple Inc., sin contar con que no tienen, de momento, una tarjeta de crédito u otros productos.

Sin embargo, no es limitativo. Es sabido que Google posee un gran alcance de consumidores, además de que no cobra tarifas por las transacciones que se ejecuten en el monedero, y parece que eso no cambiará, según lo aclaró Ready.

Aunado a eso, Google trabaja para agregar más funciones de pago dentro de la búsqueda y su servicio de compras. Para el directivo, esto ayudará a que los usuarios tengan una vista clara de toda la gama de servicios financieros que actualmente existen.

Aunque aún renuente a permitir todo en el uso de criptoactivos, Google da señales de un acercamiento al ecosistema

«Nuestro objetivo es ayudar a crear conexiones. No somos una parte en conflicto», indicó, y aproximó que se están integrando los pagos «de forma más estrecha» con los esfuerzos de compra de Google.

Una aproximación indirecta

Que Google quiera actualizar su monedero y darle cabida a las criptomonedas reafirma que, en efecto, esa empresa quiere relacionarse con bitcoin. De hecho, ya lo hizo una vez en el pasado, aunque indirectamente.

El Chicago Mercantile Exchange (CME), que es una de las bolsas más importantes del mundo y que opera con futuros de BTC, recibió u$s 1.000 millones por parte de Google

Es difícil que Google no supiera de las operaciones con criptomonedas en este mercado, pues desde 2017, la CME comercializa contratos a futuro de bitcoin. Además, amplió la oferta de derivados de la primera criptomoneda.

En tanto, y sobre PayPal, se sabe que esta empresa se ha abierto de par en par a bitcoin. Ya en marzo de 2021, la compañía activó los pagos con bitcoin en comercios online y de Estados Unidos. Y luego, se supo que tenía intenciones de lanzar servicios de criptomonedas en Latinoamérica, lugar en el que ven un «potencial importante», ya que se facilitarían las transacciones de dinero entre países, indicó Criptonoticias.