Only Fans en primera persona: cuánto se gana en dólares por subir contenido erótico y sumar clientes premium

La generación de contenidos hot es una actividad que atrae a cada vez más argentinos que buscan ganar en moneda dura. Las claves del negocio

Semanas atrás, la actriz, conductora y empresaria argentina Florencia Peña decidió incursionar en el mundo de los creadores de contenidos para adultos.

Para ello, eligió la plataforma uruguaya Divas Play, en la que comparte fotos y videos "hot"que no puede publicar en otras redes sociales porque son censurados. Además, al estar radicada en el extranjero, la actriz puede cobrar en dólares por el contenido que publique.

De esta forma, la conductora se suma a la lista de celebridades argentinas que se unen a este tipo de redes –como Cazzu, la reina del trap, quien cobra por sus fotos y videos hot–, que esconden un negocio que mueve millones, liderado por la controversial Only Fans.

En ascenso

La explosión de estos sitios web está emparentada con la pandemia: las plataformas de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify se convirtieron en verdaderas aliadas ante las innumerables horas de encierro.

Las redes para adultos no fueron la excepción. Las cifras de Axios proporcionadas a iProUP dan cuenta de este prominente mercado:

OnlyFans vale más de u$s1.000 millones y es utilizada por reconocidas estrellas del cine condicionado

La compañía obtiene el 20% de las suscripciones y en 2020 facturó cerca de u$s1.200 millones

Se estima que cierre 2021 con el doble de ingresos: cerca de u$s2.500 millones

La revista Forbes remarca que la cantidad de creadores de contenido se quintuplicó hasta los 1,6 millones en 2020, incluyendo estrellas de la industria como Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe o Rebecca Minkoff. Esto atrajo a más 82 millones de fans el año pasado, lo que equivale a un crecimiento de 500% respecto a 2019. La firma espera duplicar esa cifra de usuarios "consumidores" en 2021.

Con los números sobre la mesa, es imposible no ver el negocio detrás de la creación de contenido para adultos. Y en una economía en crisis, con brecha cambiaria del 100%, salarios cada vez más deprimidos, muchos argentinos se han visto seducidos por la idea de volcarse de lleno a este tipo de plataformas y ganar en billetes verdes.

En primera persona

En dialogo con iProUP, la argentina detrás de la cuenta Twitter @superturka69, red en la que posee más de 21.000 seguidores, comenta a iProUP que hace aproximadamente 10 años comenzó a ser modelo y luego de un tiempo abordó en el mundo del modelaje erótico.

"En aquel momento, mis fotos se comercializaban en una web chilena y luego en un portal argentino para adultos. Con el avance de la tecnología también empecé a vender mis fotos en Instagram y en Patreon, aunque en paralelo tenía mi trabajo como secretaria de una clínica", explica.

Y añade: "Con la pandemia, el trabajo se intensificó en mis dos ocupaciones: la clínica y la demanda de fotos y videos. El dilema llegó cuando me di cuenta que generaba el doble de mi sueldo de secretaria en pocos días con la creación de contenidos para adultos. Decidí renunciar para dedicarme al 100% a vender mis packs. Al principio en otra plataforma y luego en OnlyFans".

La creadora de contenido revela a iProUP que la suscripción mensual a su perfil tiene un valor de u$s25, aunque por lo general suelen hacer descuentos del 50% y 60%, por lo cual los usuarios terminan abonando alrededor de u$s12.

Onlyfans permite monetizar cada seguidor (suscripción) además de vender contenido específico

Pero más allá de facturar por sus "seguidores pagos" que tienen acceso al contenido "base" que sube a la plataforma, también genera material exclusivo cuyos precios varían según el momento.

En efecto, a las fotos o videos premium que la modelo sube a OnlyFans se accede por una tarifa de ente u$s4 y u$s5, aunque puede trepar hasta los 40 dólares. Por pedidos especiales puede llegar a percibir desde u$s100 hasta u$s500, dependiendo de lo que pida el usuario. En apenas cuatro meses, su canal logró sumar unos 1.000 suscriptores.

Sin embargo, aclara a todos los interesados en entrar en este negocio que deben tener en cuenta que es plata rápida pero a costa de un elevado nivel de exposición y viralización que se puede crear a través de la generación de contenido para adultos.

"Desde que estoy en este mundo, trabajo mucho más que cuando estaba en el sector administrativo. Me la paso 24/7 pendiente de mis clientes y mi celular es mi herramienta de trabajo. Además, cuento con diversos asistentes y me ocupo de lleno en el armado y producción de cada uno de mis contenidos", asegura.

Del otro lado de la cordillera, el modelo e influencer chileno Diego Rivano confía a iProUP: "Con OnlyFans gano muchísimo más que en mi trabajo anterior. Actualmente estoy teniendo ingresos de hasta 16.000 dólares por mes". Posee más de 100.000 seguidores en Instagram, además de 1.500 suscriptores mensuales en OnlyFans, quienes buscan las fotos y videos que produce.

Pero además de los ingresos de la plataforma, cobra entre u$s500 y u$s1.000 la publicidad, tiene "staff propio" y hasta creó una productora para generar nuevas cuentas y diversificar sus ingresos con distintas audiencias dentro del universo "para adultos".

"El negocio va hacia la venta de contenido digital y los influencers podrían sumarse, aunque no necesariamente por OnlyFans. Yo me considero un híbrido: por un lado, subo cosas gratis a mis redes y ahí me pueden buscar las marcas, pero a su vez monetizo mi contenido privado", afirma Rivano.

Mano a mano con las audiencias

Juan Etchegaray, fundador de GROW Escuela de Internet, destaca en diálogo con iProUP el "vínculo directo" que se establece entre creadores y consumidores de contenidos para adultos.

"Cuando un usuario paga una suscripción, que está en torno a los u$s10 mensuales puede acceder a contenido nuevo y exclusivo periódicamente", señala. En todos los casos, la plataforma se lleva el 20% de la facturación de cada uno de sus creadores, lo que genera un "negocio redondo".

Los creadores de contenido se quedan con el 20% de lo que recauden en la plataforma

Según el experto, ahora existen ciertas limitaciones. "Cuando Bella Thorne dijo que se iba abrir un OnlyFans, todo el mundo salió desesperado y pagó u$s200 por una foto, que tuvo una pésima llegada al público porque estaba en bikini. Pero la actriz recaudó más de un millón de dólares en una semana. A partir de esa polémica, la plataforma puso un tope máximo por suscripción", agrega.

Asimismo, Etchegaray afirma que los países latinoamericanos en los que más éxito tiene la plataforma son México, Venezuela y República Dominicana. En Argentina, el negocio está creciendo a pasos acelerados, por lo que todavía existe un alto potencial para explotar.

"En el país, pueden verse capturas de pantalla de PayPal de personas que ganan entre u$s2.000 y u$s3.000 mensuales vendiendo contenido erótico", indica, en alusión a jóvenes argentinas que monetizan fotos y videos subidos de tono, algo que ya encendió las alarmas.

Por último, como condimento extra, OnlyFans no tiene fronteras: pueden generarse contenidos audiovisuales que sean consumidos por público del exterior, lo que le permite facturar en dólares, algo sumamente atractivo en cualquier economía de América Latina, pero sobre todo en la Argentina.