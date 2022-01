Empresa de pagos internacional lanzaría su propia cripto: cuál es y qué planes tiene

La compañía está explorando la idea de lanzar su propia moneda estable, o stablecoin, como parte de su impulso de criptomonedas, explicaron

PayPal Holdings Inc. está explorando la idea de lanzar su propia moneda estable, o stablecoin, como parte de su impulso de criptomonedas, según la compañía, que confirmó el desarrollo después de que se descubriera evidencia del movimiento dentro de su aplicación para iPhone.

"Estamos explorando una stablecoin; si decidimos avanzar, por supuesto, trabajaremos en estrecha colaboración con los reguladores relevantes", dijo en un comunicado a Bloomberg News José Fernández da Ponte, vicepresidente sénior de criptomonedas y monedas digitales de PayPal. Las monedas estables son criptomonedas respaldadas y valoradas por el valor de una moneda o producto básico existente.

La evidencia de la exploración de la compañía para construir una moneda estable fue descubierta por primera vez en la aplicación de PayPal y compartida con Bloomberg por el desarrollador Steve Moser. El código y las imágenes ocultas muestran el trabajo en lo que se denomina "Moneda de PayPal". El código indica que dicha moneda estaría respaldada por el dólar estadounidense.

PayPal estaría trabajando para lanzar su propia moneda estable

Una portavoz de PayPal dijo que las imágenes y el código dentro de la aplicación de PayPal provienen de un hackatón interno reciente, un evento en el que los ingenieros se unen para explorar y construir nuevos productos que quizás nunca vean un lanzamiento público, dentro de la división de criptomonedas y monedas digitales de la compañía. Eso significa que el logotipo, el nombre y las características definitivos podrían cambiar una vez que el producto se haga público.

En los últimos meses, PayPal se ha involucrado en un importante esfuerzo relacionado con criptomonedas, lanzando nuevas funciones para comprar y retener las monedas digitales, así como en la capacidad para pagar las compras con el dinero.

PayPal no es el primer gigante tecnológico en explorar el lanzamiento de su propia moneda. Meta Platforms Inc., anteriormente Facebook, ha estado ayudando a desarrollar una moneda estable llamada Diem, en tanto que Visa Inc. en los últimos meses permitió que una moneda estable respaldada por el dólar estadounidense liquidara una transacción con la red.