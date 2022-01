Nadie se quiere quedar afuera: importante bróker lanza un servicio financiero basado en el metaverso

Crear un mundo nuevo es desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen aún y, probablemente, inspirar la generación de nuevas empresas. Esto es lo que viene haciendo el metaverso lanzado por Mark Zuckerberg a principios de noviembre, entendido como el cibermundo que hará interactuar a las personas, empresas y todo tipo de organizaciones de manera diferente a lo que conocemos.

Son varias las empresas gigantes que ya se sumaron a este nuevo mundo, desde Disney hasta Adidas. Incluso, más de un banco de Wall Street se muestra receptivo a la idea de las economías virtuales. Pero el sector de las financieras es uno de los que más se interesó en sumarse a este nuevo mundo: Jefferies, Morgan Stanley y Coinbase son algunas de ellas.

Un importante actor del rubro esta pronto a sumarse a este listado. Se trata de eToro, que presentó este martes 11 de enero MetaverseLife, una nueva cartera inteligente conformada por acciones y criptoactivos del creciente metaverso. La empresa detalló que su objetivo es ofrecer una gama diversa de inversiones hechas para la exposición a largo plazo.

La misma incluye también Meta Platforms, la nueva firma matriz detrás de Facebook, Roblox, además de desarrollos innovadores con base en el metaverso y en la tecnología blockchain como Decentraland, Sandbox y Enjin.

Incluso, la cartera aglutinó varias empresas de renombre que no están centradas exclusivamente en la cadena de bloques, pero que contribuyeron en este último tiempo a la adopción y evolución de los metaversos. Microsoft, Amazon y Nvidia, son algunas de ellas.

Al respecto, Dani Brinker, jefe de carteras de inversión de eToro, resaltó que "al evaluar la oportunidad de inversión de las industrias emergentes, la diversificación es clave, ya que no todos los involucrados serán ganadores".

En un contexto de crecimiento de la industria metaversa, sugirió el valor que supone la creación de un portfolio de inversiones central para reducir la barrera de entrada a los inversores.

Meta Platforms leaps into eToro’s list of top 10 most held stocks in Q4 — eToro (@eToro) January 11, 2022