Stablecoins descentralizadas: un sector que crecerá como inversión en 2022

Las monedas estables se han convertido en una parte fundamental del ecosistema de las criptomonedas en los últimos años debido a su capacidad para proporcionar a los traders de criptomonedas una vía de salida en tiempos de volatilidad y su integración generalizada con las finanzas descentralizadas (DeFi). Estos son necesarios para la salud del ecosistema en su conjunto.

Actualmente, Tether (USDT) y USD Coin (USDC) son las monedas estables dominantes en el mercado, pero su naturaleza centralizada y la amenaza persistente de la regulación de las monedas estables han llevado a muchos en la comunidad cripto a evitarlas y buscar alternativas descentralizadas.

- Las 9 principales monedas estables por capitalización de mercado reportada. Fuente: Messari

Binance USD (BUSD) es la moneda estable en tercer lugar y está controlada por el exchange de criptomonedas Binance. DAI, la moneda estable descentralizada mejor clasificada, tiene el 38% de su suministro respaldado por USDC, lo que, nuevamente, plantea preguntas sobre su "descentralización".

El giro de los inversores hacia las monedas estables descentralizadas se puede notar por las crecientes capitalizaciones de mercado y la cantidad de plataformas DeFi que integran TerraUSD (UST), FRAX (FRAX) y Magic Internet Money (MIM).

A continuación, se muestran algunos de los factores que respaldan el crecimiento de cada moneda estable.

TerraUSD (UST) es una moneda estable algorítmica que devenga intereses que forma parte del ecosistema Terra (LUNA) y está diseñada para permanecer vinculada al valor del dólar estadounidense.

Para crear un nuevo UST, los usuarios deben interactuar con el protocolo Anchor y quemar un valor equivalente del token LUNA nativo de la red o bloquear una cantidad equivalente de Ether (ETH) como garantía.

La adición de Ether como una forma de garantía realmente ayudó a acelerar las cosas para UST porque permitió que parte del valor contenido en Ether migrara al ecosistema Terra y esto dio como resultado un aumento en el suministro circulante de UST.

1/ bETH is now live on the Anchor web app!You can now borrow $UST against bETH, a wrapped version of the stETH staking derivative for ETH 2.0. We teamed up with @LidoFinance to provide a guide to using bETH on Anchor. https://t.co/T5KkGNNAYE — Anchor Protocol (@anchor_protocol) August 13, 2021