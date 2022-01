Como ganar la Lotería: ¿qué es Airdrop y por qué te puede permitir ganar miles de pesos?

Los desarrolladores los usan para recompensar a los primeros en apoyar un proyecto y se puede generar miles de dólares sin mayores esfuerzos. Los detalles

Participar en estos lanzamientos es una mezcla de estrategia y suerte. Los airdrops (o lanzamientos) son como regalos. Estos regalos pueden valer cientos o miles de dólares. Uno de los más grandes fue el de Uniswap que, en septiembre de 2020, lanzó 400 de sus criptomonedas UNI a direcciones que utilizaron los contratos Uniswap v1 o v2.

Una airdrop se lleva a cabo cuando un proyecto basado en blockchain regala criptomonedas o tokens a la comunidad.

La industria de las criptomonedas se ve rápidamente saturada con nuevos proyectos de todo tipo y condición. Prácticamente todos los días hay una nueva empresa que lanza una ICO (Oferta Inicial de Monedas) y, por lo tanto, es cada vez más complicado sobresalir entre tanto ruido.

Regalos en cripto es posible. Todos los días surge una nueva empresa que acepta a los criptoactivos como medio de pago

La blockchain más popular para los airdrops es Ethereum, ya que muchos de los tokens se basan en el estándar ERC-20. La plataforma Waves también tiene muchos airdrops de nuevos tokens, por lo que lo ideal es crear wallets para ambos y mantener las monedas allí.

La mayoría de airdrops ponen un aviso en el que "requieren que tengas un monedero compatible con ERC-20". Esto significa que sea cualquier monedero que admita la cadena de bloques de Ethereum.

También puede usar un hardware wallet como Trezor, que interactúa con el sitio web MyEtherWallet. Esa es la forma más segura de almacenar sus criptomonedas, ya que las claves privadas nunca se exponen en un ordenador. Incluso, si está infectado con un virus o malware, los hackers no pueden robar las claves.

El caso de Lucas, beneficiado pero sin las llaves

Lucas Dimos es un inversor en criptomonedas desde 2017, y tenido la suerte de recibir airdrops, incluido el de Uniswap. Ese regalo vale ahora unos 6.700 euros, basándose en el precio de cambio de UNI del martes 4 de enero pasado, de unos 19,79 euros, casi el triple de su valor en la entrega.

Se trata de dinero gratis al que Dimos, por desgracia, ya no tiene acceso: no se acuerda de su contraseña y no puede entrar en su antiguo monedero electrónico.

Desde esa experiencia, entendió que del valor que pueden alcanzar algunos de estos lanzamientos y estuvo atento dónde y cuándo pueden volver a ocurrir.

Recientemente recibió un airdrop de Ethereum Name Service, una plataforma utilizada para registrar direcciones de la criptomoneda Ethereum, por utilizar su protocolo. Esa entrega vale ahora cerca de 2.000 euros, según el precio de cambio de ENS el martes, que era de unos 36 euros.

Ha recibido otros tres airdrops, por valor de unos u$s800 en conjunto, según su cartera Etherscan.