Confirmado: Robinhood lanzará su wallet de criptomonedas en "muy pocos días"

Desde hace ya un tiempo que los usuarios de Robinhood instan a la compañía de servicios financieros a desarrollar un criptomonedero, ya que la plataforma actualmente no admite depósitos o retiros, y solo les permite a estos comprar criptomonedas con dólares estadounidenses y comerciar con activos digitales en la plataforma.

El 22 de septiembre, la empresa anunció finalmente sus planes de lanzar un monedero de activos digitales, y abrió una lista de espera para el primer acceso a la nueva función.

Si bien el mismo fue habilitado para ciertos usuarios exclusivos, ahora ya se sabe cuando se lanzará oficialmente al mercado.

A partir de enero, en conjunto con la aplicación del exchange, el flamante servicio brindará a los usuarios un complemento más para comprar, vender, enviar y recibir monedas digitales.

Por el momento, no se dio a conocer que criptomonedas exactas estarán disponibles para almacenar en la nueva wallet de Robinhood.

Aunque, presumiblemente, es probable que aquellas comercalizables en su exchange sean también las que se puedan almacenar en la wallet, las cuales son:

En un comunicado en su blog, la firma dio a conocer que aproximadamente 1.6 millones de personas se inscribieron para contar con su monedero, de los cuales cerca de la mitad lo hicieron en el marco de los 30 días de su anuncio en el mes de septiembre.

La versión beta del producto surge tras pruebas realizadas en la versión anterior: "Alpha". En ella, se le permitió a un grupo selecto de usuarios a probar el servicio, con la condición de que ofrecieran un feedback. También, se llevaron a cabo encuestas a los clientes enumerados de la lista de espera para saber las funcionalidades más solicitadas.

Entre las características más demandadas, la firma destacó la interfaz basada en la experiencia del usuario, la oferta de contenido educativo, claridad para mostrar las comisiones de la red y la posibilidad de contar con una dirección única para todas las criptomonedas.

Sin embargo, eso último no sería factible de realizarse, ya que, como se detalla en la publicación, cada red tiene su propia dirección para enviar y recibir criptomonedas.

Goodbye #WalletsAlpha, Hello Beta! Since our Alpha program ended, we have been reviewing the feedback and findings. Top themes include:- Maintain the Robinhood experience - More education - Additional clarity around network/gas fees - Security is top of mind — Christine (Hall) Brown (@christine_hall) December 29, 2021