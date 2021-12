Revelan el motivo por el que 2022 puede ser el "año de la minería cripto" en América Latina

Las monedas digitales son fascinantes y desconcertantes al mismo tiempo. Pero minar criptomonedas está un paso por delante. De hecho, es una actividad que permanece oculta a la gente común, ya que se justifica cierto conocimiento técnico para comenzar en el universo criptográfico.

En un escenario complejo, el éxodo de los mineros de Bitcoin de China y la aprobación de un proyecto de ley para regular la minería de activos digitales en Paraguay, esta desencadenando una ola de inversiones a gran escala en la región.

A esos factores se suman los bajos costos de la electricidad en Argentina, y la legalización de BTC como moneda de curso legal en El Salvador en septiembre pasado, lo que hace a Latinoamérica un lugar propicio para la actividad.

Así, se espera que la reubicación de mineros que inició este año continúe y de hecho crezca en el 2022, haciendo que la tasa de hash se distribuya más geográficamente a causa del establecimiento de nuevos lugares operacionales para el desarrollo de la industria.

De esta forma, de cara al próximo año, la empresa analítica Arcane Research proyecta a América Latina como una de las regiones más prometedoras para el desarrolló de pools de minería.

Previó a la prohibición total de la actividad, China generaba aproximadamente el 70% de la tasa de hash de Bitcoin. Pero desde que se confirmó la prohibición, los Estados Unidos desplazó al país asiático concentrando 35,4 % de la potencia de minado, dada la migración masiva de empresas mineras desde Asia.

A partir de este escenario presentado a lo largo de 2021, se espera que la reubicación de los mineros se acentúe el año entrante, muchos de los cuales recaerán presumiblemente en América Latina, remarcó Arcane en su reciente informe.

Asimismo, los especialistas destacaron que la veloz mudanza llevada a cabo por múltiples firmas mineras demostró que la actividad es altamente móvil y adaptable a los cambios, pese a sus limitaciones fisícas como la cantidad de equipos que requieren los pools o la dificultad de traslado de los mismos.

La distribución geográfica de los mineros no frenará en 2022 ya que "el consumo de energía de Bitcoin continuará siendo un tema candente en 2022 y algunas jurisdicciones prohibirán la actividad, mientras que otras, ricas en energía, adoptarán a la industria", deslizó el reporte.

Entre los destinos más favorables para los nómades se encuentra El Salvador donde ya existe un "plan para ofrecer instalaciones para minar Bitcoin con energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable y con cero emisiones, aprovechando la actividad volcánica", de acuerdo a lo asegurado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele anteriormente.

Otro de los países que también se destaca es la Argentina, con la empresa unicornio Bitfarms avanzando en sus planes de construir un centro minero de Bitcoin en territorio nacional, proyecto en el que trabaja desde 2020.

También se encuentra Paraguay, cuyo gobierno esta interesado en explotar el negocio, a partir de la regulación de numerosas leyes favorables al sector criptográfico.

El país albirrojo cuenta también con numerosas fuentes de energía hidroeléctrica, benéfica para el rubro por ser renovable y barata; por esto, muchos ya la consideran el "paraíso" de la minería de Bitcoin.

Según datos brindados por Blockchain.com la tasa de hash (hashrate) de bitcoin, una medida de la dificultad para crear nuevas criptomonedas, es la más alta de mayo luego de haber subido a 172 millones de terahashes por segundo.

El aumento sugiere que los "mineros" digitales están dedicando más recursos informáticos a descifrar los complejos algoritmos, por los que reciben los bitcoins recién acuñados.

El impacto medioambiental negativo de la minería de bitcoins fue un punto clave para los críticos de bitcoin en China tras su prohibición, debido a la cantidad de energía necesaria para producir nuevas monedas.

Según datos del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, los Estados Unidos es ahora el país que más computadoras tiene dedicadas a la tarea de acuñar nuevas criptomonedas. El ritmo de la recuperación señala las dificultades a las que se enfrentan las autoridades a la hora de regular la industria de las criptomonedas, tan móvil y global.

Find out more about the tools hosted at https://t.co/n8V0jhyVH5The Cambridge FinTech Ecosystem AtlasThe Cambridge Alternative Finance BenchmarksThe Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index#Atlas #Benchmarks #CBECI pic.twitter.com/c62Akv9vJ7 — Cambridge Centre for Alternative Finance CJBS (@CambridgeAltFin) December 23, 2021