Paraguay da un paso más para regular a las criptomonedas y su minería: ¿qué dice la ley?

Se aprueba proyecto de ley en Paraguay. Así lo confirmó a través de un hilo de mensajes el senador paraguayo y coautor del proyecto de ley, Fernando Silva Facetti, quien compartió lo siguiente:

"… Tras un intenso debate, el Senado @SenadoresPy aprobó hoy un nuevo proyecto de ley que regula la industria y comercialización de #cripto activos #Bitcoin #Paraguay… Esta nueva legislación apunta a reconocer la minería de activos virtuales como una industria, estabilizando el terreno para garantizar acceso a energía eléctrica, y los requerimentos para asegurar la formalización de este sector en expansión… Con respecto a las transacciones con criptoactivos, la Comisión Nacional de Valores establecerá los requisitos a nivel de registro para agentes de negociación, compensación, custodia e intermediación en el mercado de valores".

Sin embargo este apenas implica la primera parte del camino, ya que Silva indicó que el año que viene el diputado Carlos Rejala será quien lleve el debate sobre dicho proyecto, justamente a la espera de que sea considerado tanto por el sector público y privado, reajustándose justamente para garantizar las mejores condiciones para todos los involucrados.

