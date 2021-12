Criptomillonario de 25 años revela sus secretos: conocé las 9 claves para invertir en monedas digitales

Cooper Turley tiene 25 años y arrancó como trader de monedas digitales, además de ayudar a crear tokens por una valuación total de u$s10.000 millones

Cooper Turley tiene 25 años y comenzó a invertir en criptomonedas a los 20. Hoy, es un exitoso inversor y asesor que estuvo en la lista de Fortune de las 50 personas más influyentes en las NFT. No sólo eso, también cofundó el proyecto llamado Friends with Benefits, una comunidad tokenizada que recibió 10 millones de dólares liderados por la firma de capital riesgo a16z de Andreessen Horowitz.

Ademas, es socio del fondo de riesgo Variant y ayudó a lanzar tokens que valen en total u$s10.000 millones, entre ellos ENS ($ENS), SuperRare ($RARE), Gitcoin ($GTC) y Audius ($AUDIO). Y reveló una serie de consejos que utilizó mientras era trader.

1. Apostá con convicción

Hay miles de tokens, por lo que el principal problema es invertir en varios, sin una estrategia. En este sentido, recomienda no tener menos del 5% de la cartera cripto total en cada divisa digital para que una revalorización impacte significativamente.

De esta forma, habrá que estar seguro de la apuesta. Por lo que conseja una pregunta interna: ¿Tendré ese token dentro de cinco años?

"Si la respuesta es no, no lo compres. Para la mayoría de los nuevos inversores, la mejor cartera es tan simple como poseer BTC, ETH y otro token de tu agrado", asegura en una columna de Business Insider.

2. Evitá a los 'influencers' de tokens

Turley, como muchos inversores, arrancó investigando en Internet, por lo que siempre se verán antes contenidos en Twitter o YouTube de quienes hacen más ruido.

"Lo mejor es no atribuir la atención a alguien cuyo único trabajo es compartir nuevos tokens. La mayoría de estas personas mienten constantemente, y lo más probable es que pierdas dinero más veces de las que lo ganes", señala.

Además, remarca que ese influencer ya haya tomado una posición o le estén pagando para hablar bien de un activo. "En la medida de lo posible, procura evitar el contenido que te recomiende comprar un token específico, y en su lugar confía en tu propia intuición y en el sentimiento general de la comunidad para tomar decisiones informadas sobre tus compras. Aquí está mi lista de a quién seguir en web3", remarca.

3. No sigas la burbuja

Las criptomonedas se revalorizan más rápido que cualquier otra inversión: no es raro una ganancia de 100% en el corto plazo.

"Si te encuentras observando un token que se ha revalorizado más de un 300% en una semana, ten mucho cuidado. Aunque puede haber beneficios a corto plazo, la mayoría de las olas en el mundo cripto duran como mucho unos días", señala.

Por lo tanto, si todos ya están hablando de una criptomoneda, lo más probable es que se esté en la cola la oportunidad de suba. "Como buena regla general, compra cuando escuches rumores y vende cuando detectes entusiasmo", dispara.

4. Usa la tecnología

El experto aconseja aprender a utilizar las herramientas web3 con monederos sin custodia, como Metmask y Rainbow, que permiten interactuar directamente con exchanges descentralizados (DEX) como Uniswap, que suele ser el primer lugar donde se pueden comprar nuevos tokens tras su lanzamiento.

En efecto, cuando ya lo listan Coinbase o Binance, lo más probable es que ya hayan experimentado grandes subidas y las ganancias no serán tan importantes.

"La mejor manera de aprender a utilizar estos productos es un sitio llamado Rabbithole, que te permite ganar XP por tareas como hacer un intercambio en Uniswap o comprar un NFT en OpenSea. Cuando lanzan nuevas misiones, ¡incluso podés ganar tokens!", señala.

Y recomienda un truco: "Ajustá siempre la comisión de gas a 'alto' cuando negocies en Ethereum. Aunque los costes van a ser brutales al principio, gastar un par de euros más para que tus operaciones se ejecuten más rápido merece la pena".

5. Cómo eliminar una transacción atascada

Es probable que haya un punto en el que una transacción se quede atascada y puede no llevarse a cabo o durar días.

Para ello hay que aprender a detectar un nonce, el número con el que se ordena una transacción: para que la 5 pase, la 4 debe completarse antes.

"Por favor, sigue esta guía para aprender a desatascar tu monedero. Enviarás una nueva transacción a ti mismo con el mismo nonce que la transacción pendiente. Esto reemplazará su antigua transacción atascada con una nueva transacción más rápida. Una vez que la nueva transacción se despeje, ¡volverás a la carga!", explica.

6. Protegé tu frase semilla

La frase semilla o el código de 12-16 palabras que se obtiene al configurar la billetera cripto es una llave maestra. No debe compartirse con nadie.

"Nadie necesitará NUNCA tu frase semilla para hacer nada en el universo cripto. Esto significa que cualquier regalo, airdrop u oferta que te pida que introduzcas tu frase semilla es una estafa", remarca.

7. El boca a boca es el rey

Cooper aconseja que en lugar de invertir a base de vídeos o gráficos, debe hacerse un esfuerzo significativo en construir una comunidad de nativos de la web3, que será la mejor apuesta a conseguir nuevas y mejores oportunidades.

"Cuando busqués claridad sobre en qué invertir, buscá señales de quienes te rodean. Las mejores inversiones se hacen a menudo sólo por las buenas vibraciones que transmiten", indica.

Y aconseja: "Imponete el reto de encontrar entre 5 y 10 personas en tu vida con las que hables del mundo cripto todos los días. Es muy probable que empieces a ver coincidencias en las personas y proyectos que seguís. A partir de aquí, podés empezar a sentirte más seguro en tus decisiones y ya no irás solo".

También recomienda no tener miedo de compartir inversiones y hasta comprar un NFT junto a un colega. "Hacer una compra en grupo para que todo el mundo comparta la propiedad de una inversión con mayores riesgos es una gran manera de sentir que se tiene una participación significativa en el juego mientras se forma parte de una comunidad sólida. Aquí están mis DAOs favoritos para empezar", acota.

8. Tomá ganancias

Una vez que las monedas alcanzaron buenos puntos de cotización y están a precios muy altos, es aconsejable tomar ganancias, según asegura en una columna de Business Insider.

"Para estar al tanto del rendimiento de tus tokens, utiliza Zerion, un rastreador de gestión de carteras", señala el ejecutivo, quien añade: "Está bien vender tokens cuando suben. Está bien cambiar Ethereum a euros y está bien devolver el dinero a nuestra cuenta bancaria".

En este sentido, indica que también es posible pasar ganancias a stablecoins y ponerlas a rendir en plataformas de préstamo.

"Las plataformas de préstamo DeFi son cuentas de ahorro criptonativas. Te permiten depositar stablecoins ociosas y ganar un rendimiento pasivo. En el caso de Aave o Compound, puedes esperar ganar entre un 1 y un 5% de interés por tus tokens", remarca Cooper, aunque alerta que si el rendimiento prometido es alto, el protocolo es más riesgoso.

9. Invierte con tiempo

"No es necesario invertir dinero para ganar tokens. De hecho, los mejores tokens suelen ganarse con tiempo y habilidad", asegura Cooper.

Por eso recomienda seguir los proyectos que cercanos y tomar nota de dónde necesitan ayuda. "Cuanto antes puedas involucrarte en un proyecto, más posibilidades tendrás de ganar propiedad en forma de tokens", por lo general en la etapa más temprana.

"No dejes que el capital sea una limitación para invertir en web3. Si no tienes dinero, invierte con tiempo", remarca el emprendedor y aconseja leer "The Ownership Economy: Crypto & The Next Frontier of Consumer Software', de Jesse Walden.