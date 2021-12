¿Qué ocurrirá con el mercado NFT el próximo año?: este especialista te lo cuenta

Los tokens no fungibles se coronaron en 2021 y el experto Alberto Echegaray Guevara, en diálogo con iProUP, analiza cómo será el futuro de esta tecnología

NFT, acrónimo de token no fungible, fue escogida por el prestigioso diccionario británico Collins como "Palabra del año" de 2021.

Esta abreviatura incrementó su uso más del 11.000% en comparación con 2020, cifra que respalda el galardón obtenido.

¿Quién no escuchó este término en reiteradas oportunidades en los últimos 12 meses? Es que estos activos digitales únicos son la cara más reciente de la revolución cripto.

Y si bien no fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether) y por ese motivo no se pueden gastar ("no fungibles"), permiten:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Messi lanzó su primera colección de NFT antes de dejar Barcelona en agosto pasado

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto.

Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

En diálogo con iProUP, el artista cripto y especialista en NFT Alberto Echegaray Guevara, analiza que uno de los aspectos más interesantes que dejó este tipo de tecnología en el año es cómo las grandes compañías decidieron invertir en este segmento.

"Esto es un cambio de paradigma. Firmas como Nike, Microsoft, Adidas o Coca Cola, por citar algunos ejemplos, se dieron cuenta que esto es mucho mejor que invertir en plataformas de streaming, como pueden ser YouTube o Netflix. Es más productivo invertir en NFT", exclama.

Como ejemplo, el especialista cita las nuevas zapatillas de edición limitada presentadas por la compañía Nike: "Si bien pocas personas tendrán acceso a estos famosos drops, porque son de edición limitada, todo el mundo está enterado de esto".

Para el experto, aquí es en donde se puede desarrollar uno de los mejores sistemas de publicidad, que es el boca a boca, y en comunidades específicas.

"Los NFT son una revolución en el mundo del marketing porque permiten utilizar la tecnología de blockchain para montar estos tokens no fungibles y generar elementos de pertenencia que se vinculan directamente con las marcas. Ahí está una parte de la revolución", agrega.

Echegaray Guevara remarca la posibilidad que brinda esta tecnología para que los músicos creen contenidos para una comunidad específica y de esta manera democratizar la creatividad. "Pero esta cualidad también está presente en el arte en general", subraya.

El especialista y artista Alberto Echegaray Guevara

Qué ocurrirá en 2022

El experto advierte que este segmento podría sufrir una fuerte corrección en sus valores el próximo año, mismo futuro que aguarda para el mercado financiero en general.

Además el especialista remarca que "tiene un componente de burbuja" porque su universo aún es muy chico.

"Para comprar un NFT necesitamos Metamask, que tenía hasta el año pasado 2 millones de usuarios y en la actualidad ya superó los 20 millones y sigue creciendo de forma increíble. Pero solamente el 10% de los usuarios compran el 90% de los NFT del mercado", señala.

La plataforma Metamask

Pero el desembarco de las grandes plataformas dentro de este ecosistema, como es el caso de Meta (ex Facebook), la adopción del mundo del deporte y hasta el ingreso de la industria del entretenimiento, favorecerán la consolidación de la tecnología y su mercado.

"Por ejemplo la entrada de un concierto de The Rolling Stones puede terminar siendo un coleccionable y esto abrirá las puertas a una economía paralela en la cual hasta la banda podrá sortear accesos especiales o membresías, que es lo que se viene", destaca.

"El avance de los NFT no se lo vio venir nadie. Explotó hace muy poco tiempo. Pero ahora el desafío no es cómo nos sumergirnos en el mundo digital, sino traer el mundo digital al mundo real para embellecerlo y hacerlo mejor. Ese es el objetivo a alcanzar", concluye Echegaray Guevara.