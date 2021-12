¿Bitcoin en "la lucha" por dar una sorpresa a fin de año?: lo que dicen las estadísticas

Bitcoin (BTC) mantuvo u$s 50.000 hasta el 25 de diciembre, ya que los alcistas de BTC evitaron una sorpresa desagradable el día de Navidad.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que BTC/USD mantuvo un soporte de u$s 50.000 durante el fin de semana, habiendo oscilado después de los máximos locales por encima de los u$s 51.500.

El par estaba en calma cuando comenzó la temporada navideña, con una liquidez menor aún por manifestarse en forma de movimientos de precios volátiles.

Con la mayoría tomando un descanso de la negociación y el análisis, el objetivo más cercano al alza siguió siendo el nivel de valoración de capitalización de mercado de u$s 1 billón en u$s 53.000.

Para el popular trader Pentoshi, un punto de fricción podría surgir en la forma en que los vendedores reducen activamente el BTC/USD a una liquidez de u$s 46.000, solo para luego volver a comprar para un rebote.

"En este momento los bajistas están a la ofensiva. Bajan el precio a 46.000 pero había mucha liquidez en reposo allí = impiden que el precio se mueva. Comienzan a cerrar posiciones cortas y comprar algo de nuevo", ofreció como pronóstico.

"Los bajistas se convierten en alcistas a corto plazo como yo".

Más allá, el cierre anual aún no constituía un tema importante de interés, y Bitcoin, no obstante, subió u$s 21.000 en comparación con el comienzo de 2021.

Mientras tanto, el creador del modelo stock-to-flow, PlanB, hizo balance al final del año.

Después de haber atraído nuevas críticas por comentarios en Twitter que, según él, fueron malinterpretados, el popular analista dijo que Bitcoin seguía cumpliendo con las predicciones de su modelo este mes.

Como informó Cointelegraph, los parámetros de stock-to-flow proporcionan un importante margen de maniobra cuando se trata del precio al contado, lo que sin embargo es valioso para PlanB y otros.

Let me be clear:1) Nov98K & Dec135K miss = FLOOR MODEL FAIL2) Dec100K miss: I have said earlier that if BTC<$100K Dec2021, then S2F is "off the rails" "invalidated" "dead". Tbh that was an ill attempt to clarify "$100K average this cycle" & regression analysis. S2F MODEL INTACT pic.twitter.com/LRdfLinTm4 — PlanB (@100trillionUSD) December 24, 2021