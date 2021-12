Ganás en dólares, generás contenido y sumás seguidores: cómo podés ser un influencer y a cuánto cotiza el posteo

Las redes sociales son el espacio en el que las empresas buscan comunicar lo que tienen para ofrecer a los usuarios. Las claves del negocio

Lo que muchos podrían haber considerado como una moda pasajera, hoy es un negocio con cimientos sólidos. Los influencers, con sus millones de seguidores y comunidades que exceden las fronteras, son cada vez más buscados por las marcas para ser las "caras visibles" de sus campañas.

El reprote Influencer Marketing Benchmark Report 2021 al que accedió iProUP indica que ya hay más de 240 nuevas agencias enfocadas en estas celebrities. Pero además, los datos aportados por Hopper HQ destacan:

Kim Kardashian , la "reina" de los influencers, cobra más de u$s1.400.000 por un posteo en Instagram

, la "reina" de los influencers, cobra más de por un posteo en Instagram Sus hermanas Kylie y Kendall Jenner perciben u$s1.500.000 y u$s1.000.000, respectivamente

La tendencia también tiene su réplica local. Un estudio de Be Influencers compartido a iProUP destaca a los cinco principales influenciadores del país:

Santi Maratea : es uno de los influencers del momento, conocido por recaudar sumas importantísimas con fines benéficos . Tiene dos millones de seguidores ( tasa de interacción de10%)

: es uno de los influencers del momento, conocido por recaudar . Tiene tasa de interacción de10%) Ferbo : con el humor siempre presente, realiza sketch de comedia sobre situaciones cotidianas y apunta a un público joven . Cuenta con 500.000 followers y su ratio de interacción es de 6,5%

: con el humor siempre presente, realiza sketch de comedia sobre situaciones cotidianas y apunta a un . Cuenta con y su ratio de interacción es de 6,5% Dani la Chepi : la actriz, conductora y comediante genera contenidos humorísticos. Cuenta con más de 3 millones de seguidores y una tasa de interacción del 5,68%

: la actriz, conductora y comediante genera contenidos humorísticos. Cuenta con más de y una tasa de interacción del 5,68% Belu Lucius : también realiza posteos humorísticos sobre la vida cotidiana y participó de Masterchef . La siguen 2,8 millones de personas y su ratio de interacción del 5,63%

: también realiza sobre la vida cotidiana y participó de . La siguen de personas y su ratio de interacción del 5,63% Lucas Spadafora: con apenas 20 años, logró generar una comunidad de seguidores (casi 870.000) fieles y activos a través de sus sketchs cómicos. Su tasa de interacción es de 5,17%

Con todos estos números sobre la mesa, es imposible no contemplar el negocio que existe en las redes, que factura millones y al que una gran mayoría quiere pertenecer.

¿Cuánto ganan?

El empresario e influencer Rubén Shan, conocido por ser exguardaespaldas de Paris Hilton y otras celebrities, comenta a iProUP que la cantidad a ganar por post varía mucho en función de:

Cantidad seguidores

Comentarios y likes

Número de personas que guarda y comparte publicaciones

El engagement y la interacción

"Hay influencers que ganan más de 100.000 euros por mes únicamente a través de subir posts, cobrando entre 8.000 y 10.000 euros por post. Uno recién iniciado puede conseguir colaboraciones a cambio de productos o recibir pequeñas cantidades de 100 o 200 euros por publicación: se los llama microinfluencers", revela Shan, que cuenta con 753.000 seguidores en Instagram.

En sintonía con su colega, Natalia Alfonso, directora de marcas de Be Influencers, indica a iProUP que, hasta el momento, no existe un tarifario de influencers que unifique los costos por contenidos.

Por el contrario, depende de muchas variables, pero remarca que tres son las claves. "La primera es la plataforma y el formato. No es lo mismo una story de 15 segundos en Instagram, que un video en TikTok o una mención a una marca en Youtube o Twitch", asegura.

En este punto, recomienda ser transparente con lo que se espera de cada creador y negociar con ellos según su pretensión de ganancia y el presupuesto disponible. Por ahora, esta es la manera en la que se acuerdan los cachets.

TikTok e Instagram son usadas para videos corto, de impacto; mientras que Twitch avanza para varias horas de transmisión en vivo

"La segunda variable es el alcance potencial del influencer. En Instagram o Twitter podemos tener una idea de esto a partir de los seguidores, pero en plataformas como TikTok, Youtube o Twitch es mejor prestar atención a las reproducciones más que a los seguidores. A mayor alcance potencial, mayor será el costo del contenido", expresa la directora.

En último lugar, Alfonso señala que "tiene peso el relacionamiento del influencer con la marca: si es una con la que viene trabajando hace tiempo o le gusta mucho y va muy bien con su perfil, es mucho más probable que los costos sean menores, en contraposición al escenario opuesto en el que el influencer no la conoce o no lo atrae demasiado", agrega.

Del otro lado del mostrador, Juan Roisman, artista digital y creador de contenido con más de 37.600 seguidores en Instagram, señala que en la Argentina el precio por posteo depende de cada marca.

"Si tenés una relación a largo plazo, el posteo no debe quedar forzado, tiene que quedar orgánico. Actualmente, si se tiene una cuenta que anda entre 30.000 y 40.000 seguidores, un posteo va entre los 90 y 120 pesos. Aunque seguramente esto dentro de un mes vuelva a cambiar debido a la volatilidad de la moneda local", explica.

¿Qué plataformas se deben atacar?

En lo que respecta a las redes más buscadas por los usuarios, la directora de Be Influencer expresa que si se habla de monetización directa a través de las plataformas, probablemente Youtube sea la más rentable para los creadores de contenido.

"Tengamos en cuenta que fue pionera en la política de compartir ingresos publicitarios con creadores y en los últimos tres años Youtube invirtió 30.000 millones de dólares en ellos", agrega.

Twitch es otra plataforma en la que se puede monetizar directamente a través de las suscripciones de los usuarios pero, como quedó claro con la reciente filtración de datos de la plataforma, sólo el 1% de la base de sus usuarios se lleva la mitad de los ingresos.

En las demás, la principal fuente de ganancias sigue siendo el acuerdo con marcas, aunque probablemente empiece a cambiar dentro de poco.

"Los creadores de contenido cobran cada vez más fuerza como trabajadores digitales y exigen cada vez más a las plataformas y sus algoritmos poco claros, que los mantiene cautivos tanto a ellos como a sus audiencias, por una tarifa que las empresas determinan unilateralmente'', explica.

Los NFT también son una forma de cobrar por los contenidos que se generan

Agrega que con el boom de las NTF es probable que en un futuro no muy lejano no se hable de seguidores sino de inversores, con un internet más descentralizado y sin intermediarios.

Shan expresa que las plataformas que están ahora más en auge donde se puede generar más dinero son Instagram y TikTok, bajo su punto de vista es donde las marcas invierten más dinero.

"Yo creo que el público ahora mismo pide que lo entretengan, evadirse de sus problemas, consejos, recomendaciones, que les motiven a conseguir una mejor versión, además de ver a alguien real, con frescura, que sea cercano", explica el empresario e influencer.

Además, considera que "es muy atrayente ver a alguien que viene de más abajo y consigue el éxito. Por mi experiencia personal, motiva mucho ver a esa persona en la cual poder verse reflejada".

Por otro lado, Roisaman asegura que la audiencia está buscando técnicas más innovadoras y recursos más llamativos. Además, prefiere un tipo de contenido de acceso y consumo rápido y simple, filmado con el teléfono, y no por una cámara profesional.

"Con respecto a la plataformas, depende lo que haga cada uno y donde hace foco en el contenido que generas. En mi caso particular, donde más genero plata es Instagram pero de forma indirecta, no por la plataforma en sí, sino por lo las marcas que me llaman", apunta el influencer.

Remarca que "Tiktok se está monetizando y se ven ingresos de todo el mundo. Esto ya va a llegar a Argentina y habrá que ver cómo será la migración de de creadores de contenido a la plataforma".

Por último, Alfonso, comenta que actualmente es una época de hiperfragmentación de medios en donde la oferta de plataformas y contenidos es, literalmente, infinita.

"Esto genera que cada red tenga su atractivo y los usuarios buscan en cada uno cosas diferentes: en TikTok irán a buscar scrollear entre videos cortos y en Twitch irán a buscar transmisiones largas de dos, tres o más horas", señala.

Y concluye: "Por eso, es clave que tanto creadores de contenido como marcas comprendan el lenguaje de cada plataforma para cumplir sus objetivos".