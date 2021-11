La adopción de criptomonedas se multiplica, y estos son algunos indicadores del por qué

La marcha hacia la adopción masiva tecnología Blockchain y las criptomonedas ha dado pasos significativos en 2021, pues el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) empujaron a los criptoactivos al centro de atención de los medios de comunicación a diario.

Desde el auge de memecoins como Dogecoin (DOGE) y Shiba Inu (SHIB) hasta la gran popularidad del modelo de juego "play-to-earn" y de protocolos como Axie Infinity, 2021 ha servido para mostrar al mundo las oportunidades para generar ingresos que existen en el ecosistema de las criptomonedas.

Y no es sólo el compromiso de las personas promedio el que da indicios de que la adopción masiva de las criptomonedas está a punto de hacerse realidad, pues varios acontecimientos importantes en las finanzas y la cultura popular demuestran que la tecnología Blockchain se está convirtiendo poco a poco en un pilar de la sociedad mundial.

He aquí un vistazo a algunos de los acontecimientos más significativos de 2021 que indican que la adopción masiva de las criptomonedas ya está en marcha.

Uno de los signos más significativos de la adopción masiva en 2021 ha sido el aumento de los acuerdos de patrocinio y asociación entre las empresas relacionadas con las criptomonedas y otras organizaciones importantes, como equipos y organizaciones deportivas profesionales, así como celebridades populares e influencers.

Recientemente, Crypto.com sorprendió al mundo al anunciar la firma de un acuerdo de derechos de denominación de 20 años con la empresa líder en deportes y entretenimiento AEG para cambiar el nombre del Staples Center de Los Ángeles a "Crypto.com Arena", indicó Cointelegraph.

We're extremely proud to announce that Staples Center, Los Angeles' most iconic arena is getting a new name: https://t.co/vCNztATkNg ArenaAs part of this 20 year partnership, we're also excited to welcome the @Lakers & @LAKings as our newest partners! pic.twitter.com/KCfYKySDRt — Crypto.com (@cryptocom) November 17, 2021