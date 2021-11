La New York Coin, promovida por el alcalde de la "Gran Manzana", sale al mercado

La criptomoneda de la ciudad de Nueva York (NYCCoin), construida sobre la blockchain de Bitcoin (BTC), será lanzada oficialmente este jueves.

Este nuevo activo digital tiene por detrás a la firma CityCoins, la misma empresa que proporciona la MiamiCoin y cuenta con el respaldo del alcalde electo de la Gran Manzana, Eric Adams.

Esta será el primer paso del funcionario para cumplir su promesa de campaña de convertir al distrito en "el centro de la industria de las criptomonedas".

Es importante destacar que en esta primera etapa la criptomoneda neoyorquina no será accesible a todos.

Según informaron las autoridades, será utilizada por el momento para promover el desarrollo de una comunidad local de emprendedores y servicios, y permitir intercambios, como parte de un programa de fidelización o para dar acceso a determinados sitios o incluso espacios físicos de la ciudad.

Por tal motivo, alrededor del 30% del valor creado durante la "extracción" de esta nueva criptomoneda local se pagará en una cuenta reservada para la ciudad de Nueva York y que podrá utilizar a su discreción.

"Confiamos en la tecnología y la innovación para ayudar a impulsar nuestra ciudad", tuiteó Adams y explicó que la criptomoneda neoyorquina utilizará la misma tecnología de BTC.

We're glad to welcome you to the global home of Web3! We're counting on tech and innovation to help drive our city forward. https://t.co/SY9pv1Ebct — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 8, 2021