¿Cuál será el valor del bitcoin el año próximo?: esta es la proyección de JP Morgan

El banco de inversión estadounidense JP Morgan publicó un reciente informe en donde brinda un análisis del panorama actual de las criptomonedas y además proyecta el precio del bitcoin para los próximos meses.

Según el reporte dado a conocer por la entidad a sus clientes, los activos alternativos, entre los cuales se incluyen las criptomonedas, "deberían seguir teniendo un rendimiento fenomenal en 2022".

En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido en análisis anteriores, los especialistas le colocaron un precio objetivo a la moneda digital: se trata de u$s73.000.

Si se contempla la cotización actual, esta proyección representaría cerca de un 17% de aumento, algo que no parece tan lejano si se tiene en cuenta la alta volatilidad del activo y contemplando las pasadas tendencias alcistas.

Por otra parte, JP Morgan diferenció el precio de mercado, impulsado por la oferta y la demanda, del valor "justo" de esta criptomoneda. En este caso, el precio tendría que ser de u$s35.000, lo que quiere decir que el bitcoin está sobrevalorado en más de un 77% si se tienen en cuenta los precios del momento.

De todas formas, en muchas ocasiones, el valor "justo" de un activo no tiende a coincidir con su precio de mercado, principalmente porque los inversores y operadores descuentan las expectativas futuras.

El precio de las criptomonedas está siendo noticia en los últimos meses y eso hace que muchas personas dirijan sus miradas hacia este criptoactivo y se pregunten cómo comprar bitcoins en Argentina.

Pero esta moneda digital, que nació en 2009 sobre la base de la tecnología blockchain (cadena de bloques), es sólo la punta del iceberg, una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer y de todo el potencial que tiene el mundo "cripto".

Aunque el bitcoin es lo más conocido, las criptomonedas van más allá de su frontera y todos los días surgen nuevos usos, herramientas y aplicaciones que pueden marear a cualquiera.

Por eso, para dar los primeros pasos y comprar bitcoins en Argentina, los expertos recomiendan aprender de qué se trata, saber cómo funciona y probar con poco dinero.

Las criptomonedas son activos digitales basados en la blockchain que otorgan seguridad e irreversibilidad en las transacciones. En el caso de bitcoin, son creadas por algoritmos (a través de un procedimiento llamado "minería") y operan en forma descentralizada, lo que facilita la operación de comprar en Argentina.

Las stablecoins (monedas estables) con valor cercano a un dólar, tienen una ventaja frente a las monedas variables, cuyo precio se mueve por oferta y demanda. Las más usadas son tether (USDT), DAI o USDC Coin. Se trata de una operatoria diferente para comenzar a adquirir bitcoins.

Lo primero que hay que ver antes de comprar bitcoins en Argentina es dónde se van a guardar las criptomonedas. Para esto, hay dos opciones:

En la primera, el usuario es dueño (y responsable) de las claves que debe guardar en un lugar seguro; si las pierde, será imposible recuperar las monedas luego de comprar bitcoins.

En la segunda opción, la custodia está en las empresas y, al igual que un banco tradicional, se pide la identificación de los clientes, ya que están sujetos a normativas antilavado, que afectan a la operación.

La principal recomendación en este punto, antes de adquirir bitcoins en Argentina, es operar con compañías reconocidas, que tengan muchos usuarios y actividad. A la hora de invertir, el usuario debe confiar en la plataforma donde comenzará a operar.

Por ejemplo, la plataforma que elijas para comprar criptomonedas debe tener licencia de la norma internacional que regula las "Fintech" o contar con un seguro de protección de los fondos.

Luego de tener la billetera o la cuenta de criptomonedas, hay diversas modalidades para hacer transacciones y comprar bitcoins en Argentina:

En las plataformas rigen normas que limitan los montos de transacción al momento de comprar criptomonedas. Para elevar estos límites, las compañías piden identificación adicional de los clientes, justificación de ingresos y otra documentación de respaldo.

Para hacerse de bitcoins en Argentina se puede operar con pesos, pero existen restricciones para hacerlo con dólares y tampoco se permiten fondear billeteras con tarjetas de crédito.

En cuanto a comprar bitcoins en Argentina "uno a uno", en un principio fue una alternativa de riesgo porque había que confiar en la otra persona. Pero en los últimos años surgieron plataformas que facilitan estas transacciones y ofrecen seguridad a las partes, como AirTM o Paxful.

Una plataforma P2P para adquirir criptomonedas en Argentina une compradores y a vendedores que utilizan un sistema que resguarda las monedas digitales al momento de la operación, reteniendo los bitcoins del vendedor y liberándolos cuando se efectúa el pago.

Hay plataformas que permiten adquirir bitcoin, ether y tether con más de 400 métodos de pago, locales como Mercado Pago, Ualá, Prex o cuentas bancarias; o internacionales, como Paypal, Payoneer, Skrill y diversas tarjetas.

La ventaja de la modalidad P2P es que no hay restricciones para operar con personas de cualquier lugar y de distintas plataformas y medios de pago, además de que, en general, los costos son menores. Como contrapartida, la transacción es algo más compleja.

Desde la Argentina es realmente muy sencillo comprar Bitcoin y otras criptomonedas con una computadora. Para eso, existen diferentes plataformas que ofrecen billeteras digitales (en las cuáles vas a tener guardadas tus monedas digitales) y múltiples formas de pago.

Por ejemplo, Binance es la plataforma más popular del mundo, y también ofrece buenas opciones para los argentinos. Ya que permite pagos mediante tarjetas de crédito e incluso, comercio P2P, que consiste en comprar criptomonedas directamente a otro usuario de la plataforma.

Si bien un Bitcoin está valorado en varias decenas de miles de dólares, esta moneda se puede dividir en unidades más pequeñas llamadas Satoshis. Algo así como los centavos de un peso. Y lo mejor, es que estos satoshis pueden ser muy pero muy pequeños, lo que permite comprar tan solo una fracción de la criptomoneda.

Sin embargo, cada plataforma tiene un monto mínimo de compra que, por lo general, es de unos 10 dólares o su equivalente en pesos (a los que hay que sumarle los impuestos asociados a la compra de dólares).

Para quienes empiezan a mirar el universo cripto y quieran comprar bitcoins en Argentina, la posibilidad de ganar dinero con la suba del precio puede resultar muy atractiva, pero los activos digitales tienen múltiples usos y aplicaciones que responden a diferentes objetivos.

El primero es invertir en activos financieros que tienen el potencial de generar ganancias de capital con las diferencias de cotización. Pero, además, hay múltiples herramientas sofisticadas que se generan mediante las finanzas descentralizadas (DeFi).

El mundo de las criptomonedas abarca mucho más que un ahorro o una inversión que apuesta a ganar con la cotización.

Estos activos revolucionaron las finanzas porque permiten intercambiar dinero digital en cualquier lugar del mundo, en forma relativamente rápida y a menor costo. Los siguientes son algunos de los casos de uso de las criptomonedas que están desarrollados hasta ahora, para que consideres luego de comprar bitcoins en Argentina.

Se usa mucho para pagos transnacionales porque los costos de transacción son menores y también hay menos restricciones. Un ejemplo típico: profesionales que venden servicios al exterior.

Empresas internacionales como PayPal, Visa y MasterCard incursionan en este mundo, más allá de comprar bitcoins en Argentina.

Es el caso más tradicional, luego de comprar bitcoins en Argentina: mantener las criptomonedas, sin importar la cotización de corto plazo. Para inversores más sofisticados, en lugar de dejar quietas las monedas digitales, se las puede aplicar a usos diversos que generen recompensas.

Por ejemplo: staking (se bloquean las monedas para validar transacciones en la blockchain); o yield farming (para participar en protocolos de finanzas descentralizadas o proveer liquidez).

Están en auge los productos financieros que permiten obtener un interés, similar a un plazo fijo, más allá de comprar bitcoins en Argentina.

En la jerga financiera, se llama así a las personas que compran y venden entre distintas criptomonedas para captar subas y aprovechar bajas.

Pueden realizar muchas operaciones en el día. Hay plataformas que están desarrollando bots para automatizar el proceso sobre la base de inteligencia artificial, que se pueden configurar para aplicar a diversos objetivos, luego de comprar bitcoins en Argentina.

Las criptomonedas y, sobre todo Bitcoin, representan una inversión con gran potencial. Por lo que, si estás buscando colocar tu dinero y obtener beneficios en el largo plazo, es una excelente opción.

El mercado de las criptomonedas es realmente muy volátil, cuyos los precios tienen, por períodos, grandes subas y fuertes caídas. Además de que es relativamente fácil que algún factor externo tenga mucha influencia en él.

Existen muchas variables que influyen sobre este mercado. Entre estos, las regulaciones a la utilización de criptomonedas de países como China o incluso la influencia de reconocidas personalidades como el magnate Elon Musk, quien ha demostrado que con apenas un simple tuit, puede hacer caer el valor del Bitcoin varios miles de dólares.

Las opiniones de los analistas financieros suelen ser muy variables. Como todo nuevo e incipiente mercado, hay quienes creen que es el futuro y quienes creen que se trata de una "burbuja" que no tardará en explotar. En este último grupo, hallamos al multimillonario inversor Warren Buffet quien en declaraciones a la cadena televisiva estadounidense CNBC, afirmó:

"El Bitcoin es novedoso y la tecnología blockchain es importante, pero no tiene ningún valor en absoluto, no produce nada. Puedes quedarte mirándolo todo el día y no van a salir pequeños bitcoins ni nada de eso. Básicamente es un engaño.".