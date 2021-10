Antes de la salida de una polémica serie, ya podés tener la cripto de Maradona

A fin de mes se lanza la criptomoneda de Pelusa, en la que se distribuirán 10.000 maradólares entre las personas registradas hasta su lanzamiento

Falta un mes para que se cumpla un año de la partida de una de las personas más amadas de la Argentina. También, miles de fanáticos aguardan por el 28 de octubre, día en que la plataforma Amazon promete lanzar la serie que recrea su vida. Mientras tanto, se conoció que a fines de mes se lanzará la primera criptomoneda en homenaje a Maradona.

El "Maradólar" es definido como la "primera criptomoneda popular argentina", una moneda o activo digital, que al igual que el reconocido Bitcoin, transfiere valores entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones.

Maradona, el ídolo inmortal

Se trata de un activo digital asentado en la red Binance Smart Chain (BEP20), es decir, en una plataforma centralizada que permite la compra, venta e intercambio de diferentes criptomonedas.

En una primera etapa, según advierten desde el sitio oficial, se distribuirán aleatoriamente 10.000 maradólares a 10.000 personas entre todas las registradas hasta la fecha de lanzamiento, que se hará el próximo 30 de octubre, día del aniversario de nacimiento de Diego Armando Maradona.

De acuerdo a la información proporcionada desde su sitio oficial, los Maradólares se distribuirán inicialmente a través de un airdrop, es decir, un procedimiento de distribución de la criptomoneda, hasta alcanzar los 100.000 usuarios activos. "Una vez alcanzados los 100.000 usuarios activos se le inyectará liquidez a la moneda en un par resultante USD/$MDL", explicaron los promotores.

Inicialmente el Maradolar no cotizará en casas de cambio virtuales por lo que no tendrá precio, y por ende, no hay riesgo de perder dinero. El precio de la moneda se lo asignará a futuro el mercado, en base a la oferta y demanda.

Apariciones en videojuegos

Su primera aparición en el gaming fue en la consola Commodore 64, en el Peter Shilton’s Handball Maradona, en el cual irónicamente no era el protagonista él, si no el arquero inglés al cual le hizo un gol con la mano.

Ya en la década del 90, era de alta popularidad y crecimiento de los juegos electrónicos, tuvo su aparición en el Arcade japonés, Seibu Cup Soccer. Este juego lo mostraba a él en representación de la Selección Argentina tras su reciente campeonato del mundo en México 1986 y todavía más reciente segundo puesto en Italia 1990.

En 1993 comenzaron las disputas por los derechos legales del jugador y junto a eso sus variantes en la forma de apodarlo. En la consola Sega Génesis, en el juego AWS Pro Moves Soccer fue llamado Donadona y dos años más tarde en el International Superstar Soccer Deluxe, histórico juego de fútbol, recibió el mote de "Redonda".

Ya algunos años más tarde, en el 2008, comenzó su aparición como jugador histórico en la línea de Winning Eleven y Pro Evolution Soccer. En una selección plagada de leyendas como Batistuta, bajo el nombre de Baquistata, Querant como Kempes, Maradona fue apodado Malgani y era considerado el mejor jugador del juego en todos sus aspectos.

Finalmente después de conocerlo por todos sus apodos posibles, se logró llegar a un acuerdo con EA Sports en el juego FIFA Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde se lo vio como Director Técnico de la Selección Argentina con un diseño facial detallado de la cara de Diego.

Años más tarde tuvo sus conflictos con la marca Konami en el PES 2017 ya que fue nombrado por su nombre sin un acuerdo y tras lograr algunos arreglos monetarios, terminó siendo nombrado embajador de la marca hasta el año 2020.

Maradona en el FIFA 17

Su última aparición se dio en la saga de juegos FIFA como jugador en forma de "ícono" en el modo de juego Ultimate Team. Tras la primera aparición en el FIFA 17 continuó su legado en FIFA 18, 19, 20 y 21. Se trata de uno de los jugadores mejor rankeados del modo de juego y tambien de los más cotizados en el mercado de Ultimate Team.

En este modo posee tres cartas, las cuales las dos inferiores cotizan aproximadamente 2,5 millones de monedas y la carta superior, llamada Icono Momentos, todavía no fue lanzada en esta edición pero en juegos anteriores llegó a encontrarse extinta en el mercado debido a su altísima demanda y su escasez de oferta por el límite monetario impuesto por el juego.