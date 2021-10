Opinión: aunque bitcoin llegue a los u$s 100.000, habrá altcoins que lo superarán en ganancias

Para el trader Altcoin Sherpa, aunque Bitcoin alcance los 100,000 dólares puede ser superada por la subida que deberían experimentar 4 altcoins

El precio de Bitcoin (BTC) recuperó valor después de que las noticias de China redujeran el valor de la criptomoneda más grande del mercado a alrededor de U$S 40.000. La recuperación ha traído de vuelta las expectativas de nuevos máximos históricos para el mercado de criptomonedas, y los analistas pronostican BTC en u$s 100.000 para fin de año.

Sin embargo, para el trader conocido como Altcoin Sherpa, aunque Bitcoin llegue a los U$S 100.000 que es más del doble de su valor actual a los 49.000 dólares, su revalorización puede ser superada por la subida que deberían experimentar las criptomonedas Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Terra (LUNA) y dYdX (DYDX).

Según el analista, Solana se prepara para un nuevo máximo histórico dadas las configuraciones que viene indicando su gráfico. Además, señala que luego de lo sucedido con Terra (LUNA), que vio subir su precio de manera meteórica recientemente, lo mismo le puede pasar a Solana, quien está experimentando una gran agitación en torno a su proyecto

"USDSOL: I had an idea that #Solana would range between 130-175 for a while but seeing what LUNA just did, I think this actually breaks out sooner rather than later. pic.twitter.com/zPS2GzghvH", — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 4, 2021

"Tenía la idea de que #Solana oscilaría entre los 130 - 175 dólares por un tiempo, pero viendo lo que acaba de hacer LUNA, creo que realmente subirá más pronto que tarde".

Solana es una de las altcoins señalada como que superará en ganancias a bitcoin

En cuanto a AVAX, Sherpa dice que si bien obtuvo una ganancia de u$s 70, todavía mantiene una posición y anticipa otro aumento en la creencia de que la criptomoneda llegará fácilmente a los u$s 100.

Según él, todo el desarrollo en torno a los NFT y los juegos "Play-to-Earn" en la cadena de bloques Solana, como Star Atlas, debería impulsar la criptomoneda aún más.

Altcoins que pueden subir

La siguiente criptomoneda en la lista del trader es la del exchange descentralizado dYdX (DYDX), que aumentó un 26% la semana pasada. El trader cree que el token puede superar los máximos históricos después de un pequeño retroceso.

Señala que, con la prohibición de los exchanges centralizados en China, los inversores de ese país deberían buscar el espacio DEX para exponerse al mercado de las criptomonedas.

"USDDYDX: This is what you want to see for continuation- consolidation at the .382. We may see a small pullback at ATH lvls but I expect this to break all time high levels. pic.twitter.com/zbpVVpAiCP", — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 4, 2021

"Esto es lo que se quiere ver para la continuación - consolidación en el .382. Es posible que veamos un pequeño retroceso en los niveles de los máximos históricos, pero espero que rompa todos esos niveles".

La última criptomoneda en la lista del analista es el software de transferencia de activos digitales Ren (REN). Sherpa ve una tendencia alcista con notables altibajos en el gráfico.

Según él, la tendencia alcista continúa para la criptomoneda, que ha estado mostrando mínimos cada vez más altos y aún debería registrar un declive ante un gran movimiento alcista.

REN está valorada actualmente en u$s 1,17 al cierre de esta redacción, un aumento del 7% con respecto a la semana pasada, según CoinGecko.

Terra también opina el trader funcionará mejor que bitcoin

Altcoin Sherpa concluye su análisis gráfico observando al líder de la industria en de las criptomonedas, Bitcoin, apuntando a u$s 53.000 como un posible nivel de ruptura después de una caída a u$s 48.000.

"USDBTC: I'm still incredibly bullish in the mid term; I think that we may see some small pullback from 53->48 or something but I am not expecting much lower. Bullish MS once 53k gets broken IMO. #Bitcoin pic.twitter.com/Z0n6z2x9yW", — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 3, 2021

"Sigo siendo increíblemente alcista a mediano plazo; creo que podemos ver algún pequeño retroceso desde los 53.000 a los 48.000 dólares o algo así, pero no espero que baje mucho. Estructura de mercado alcista una vez que se rompan los u$s 53.000, en mi opinión".

Fuente: Cointelegraph