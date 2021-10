Subastan la foto del beso entre Madonna y Britney Spears como NFT: ¿para qué se usará la recaudación?

Ciertas imágenes quedan grabadas para siempre en la historia del espectáculo y en la memoria colectiva y sin duda uno de ellos es el beso que Madonna y Britney Spears se dieron el 28 de agosto de 2003 en medio de un show en los Video Music Awards.

Como si esto fuera poco, la reina del pop también besó a Christina Aguilera, que también era parte del show.

Para estar acorde con los tiempos actuales, este famoso beso ahora se inmortalizará como token no fungible, NFT. La foto real del beso fue tomada por el fotógrafo de las estrellas de Hollywood, John Shearer, quien la subió a través de la plataforma Cryptograph para vender la famosa foto.

La imagen se subastará el 7 de octubre como NFT y se subastará durante 72 horas.

La plataforma Cryptograph lo anunció en Twitter: "El beso entre Britney Spears y Madonna, uno de los momentos más icónicos de la historia de la música, se sellará como un NFT de Cryptograph fotografiado por @ShearerPhoto en el 2003 en los premios Video Music de MTV. Una parte de los ingresos será para beneficiar a GLAAD. Próximamente el 7 de septiembre de 2021."

