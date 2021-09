Mercado Libre cerró paritarias récord: ¿qué porcentaje otorgará y a cuánto llegará el sueldo básico?

La mejora salarial para los trabajadores del gigante del e-commerce la alcanzó Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina

El gigante regional de e-commerce Mercado Libre cerró unas paritarias récord con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (Utcydra).

Gracias al nuevo convenio de otro tramo paritario para este año, el personal de ese gremio recibirá un incremento de 22% que se suma al 20% firmado en junio, totalizando el 42% por 6 meses.

De este modo, en sólo seis meses, el unicornio fundado por Marcos Galperin otorgará un incremento salarial de 42%, cifra que llevará al sueldo básico de los trabajadores de esa firma a rozar los $116.000 en diciembre próximo.

Más detalles

La progresión paritaria se rubricó en 4 mensualidades: 5% este mes, 5% en octubre, 7% en noviembre y 5% en diciembre.

Además, el acuerdo establece que las partes volverán a la mesa de negociación en enero de 2022, momento en que se evaluará la corrosión del incremento sostenido de los precios sobre el poder adquisitivo salarial y se buscará establecer una nueva revisión.

Dentro de la empresa, el convenio gravitará y marcará el mejor registro salarial para unos 1.200 trabajadores y cerca de 350 eventuales, quienes en su mayoría están en una franja de edad que oscila entre los 18 a los 23 años y perciben adicionales por valor del 15%.

Este gremio cuenta actualmente con 10.000 trabajadores y trabajadoras. Más allá de lo que ocurra en Mercado Libre en otras empresas el haber básico pasará a rondar entrelos $80.000 y $90.000, según explicó el titular del gremio, Daniel Vila, a BAE Negocios.

Mas beneficios en Mercado Libre

Otro diferencial para los trabajadores de la firma de Galperin es la posibilidad de cobrar un "bono en dólares", tal como ocurrió en 2020 cuando la firma pagó u$s500 a su personal por su labor en pandemia.

En ese sentido, en los próximos días el sindicato volverá a negociar con la firma de Marcos Galperín por el adicional para este año.

La palabra del gremio

"Modestamente creemos que éste fue uno de los mejores aumentos paritarios, porque el 42% en 6 meses puso en valor el salario", expresó Vila

Y añadió: "Hubo una leve recuperación en la actividad incluso en el 10% de medianas y pequeñas empresas más castigadas por la crisis".

Según el dirigente, "no somos los cracks de las paritarias, sino que se trata de aplicar lo que establecen los convenios y actuar en consecuencia con un principio: los trabajadores, y más en una crisis, somos parte de la solución".

El gremialista también analizó el presente en cuanto a las dificultades para que se cumpla la premisa de "salarios por encima de la inflación" que plantea y sostiene el Gobierno.

"No se puede obviar la crisis anterior a la pandemia y por supuesto por el Covid, porque hay actividades que quedaron contra la pared. Pero también corresponde una autocrítica, no sólo de los dirigentes sindicales, porque acá no hay otra que estar al pie del cañón", completó.

Algunos antecedentes

En los últimos tiempos, Mercado Libre se transformó en un poderoso imán de sindicalistas y dirigentes sociales.

Hace dos años, en vistas del inminente cambio de gobierno, Hugo Moyano y Armando Cavalieri intensificaron las presiones para encuadrar a los empleados de la planta logística de la plataforma de comercio electrónico.

Así, sumó un nuevo frente al que ya tenía abierto con el bancario Sergio Palazzo, que también busca representar a los trabajadores de Mercado Pago. A ese grupo también se unió el piquetero Juan Grabois, crítico acérrimo del régimen impositivo que favorece a la firma de Galperin.

Por aquel entonces, la idea de los sindicalista fue aguardar la designación del nuevo titular del Ministerio de Trabajo, y una vez formalizados los cambios por Alberto Fernández retomar las gestiones para destrabar el recurso presentado ante la cartera de Producción.

Incluso, en una ocasión, el abogado del gremio, Hugo Moyano (hijo), impugnó el 5 de noviembre de 2019 un acuerdo entre el sindicato liderado por Daniel Vila y Mercado Libre por considerarlo "un pacto fraudulento y espurio".

En ese mismo escenario, incluso, inició una denuncia penal contra el ministro Dante Sica por homologarlo en tiempo récord y de forma irregular, según denunció la agrupación.

Aquella "avanzada" de los Moyano coincidió con la reaparición en escena de Cavalieri, el líder de los mercantiles y un histórico rival del camionero que le había dado vía libre a su filial de La Matanza para intervenir en la disputa.