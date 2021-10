Créditos por WhatsApp, rapiditos y muy fáciles: a qué empresas pedirles plata si tenés la tarjeta a tope

Las fintech salió al rescate luego de un año muy complicado para el bolsillo de los argentinos a través de empresas de créditos que ofrecen dinero rápido

En las últimas semanas, y en pos de reactivar la economía local, el Gobierno lanzó distintas medidas para financiar todo tipo de compras. En agosto se puso en marcha el programa "Ahora", que permite abonar hasta en 30 cuotas y baja tasa una serie de productos, especialmente aquellos de línea blanca, de los más caros para equipar hogares.

Sin embargo, los argentinos se topan contra un nuevo problema: los escasos límites de compra para "tarjetear". Luego de un 2020 sumamente complejo para el bolsillo y con fuerte caída del ingreso real, muchos plásticos están "explotados" de gastos y, como si fuera poco, los bancos no actualizaron los montos, lo que limita el consumo y la adquisición de productos en cuotas.

A pesar de encontrarse con esta traba, el sector fintech, uno de los más pujantes y con mayor crecimiento en los últimos años, salió al rescate a través de empresas de créditos que ofrecen dinero rápido, con poca burocracia y a tasas relativamente más bajas, en algunos casos, respecto a los de la banca tradicional.

Un estudio provisto a iProUP por la Cámara Argentina Fintech revela un fuerte crecimiento de las financieras 4.0 entre 2018 y 2020: pasaron de 133 firmas a 268. El estudio destaca, además, un cambio "en la composición del ecosistema": se duplicó la cantidad de firmas "prestamistas".

Desde el marketplace de servicios financieros AlPrestamo afirman a iProUP que "los créditos a personas crecieron 400% interanual en el primer trimestre" y que esta tendencia se mantiene.

Julián Sanclemente, CEO de la fintech, comenta que también evidenciaron un notable incremento de consultas: "El incremento interanual de usuarios fue a un ritmo de 70.000 y 80.000 clientes por mes, y contamos actualmente con 1,5 millones de usuarios".

"Se observa un aumento en la demanda de créditos durante el 2021, principalmente producto de una baja del salario real. Además, desde el último cuarto de 2020 se observó un alza de solicitudes", coincide en diálogo con iProUP Matías Friedberg, cofundador de Adelantos.com, de Ixpandit Fintech Factory.

Desde esta fintech, detallan que los créditos tomados en su plataforma están destinados principalmente a:

Cancelación de deudas: 39%

Arreglos en el hogar: 18%

Pago de servicios: 15%

Medicamentos: 6%

Compras en el supermercado: 5%

Varios: 17%

Opciones y cómo acceder

El crecimiento del sector fintech hizo que aparecieran todo tipo de alternativas, disponible para (casi) cualquier usuarios. Si bien cada uno tiene sus particularidades, sus propias tasas y límites, en general tienen un factor común: son sencillos de pedir y apunta segmentos sub bancarizados.

Por ejemplo, para acceder a un préstamo de Adelantos.com solo hay tres requisitos: ser mayor de 18 años, tener una cuenta bancaria y contar con celular. La mayoría son micro préstamos de hasta 50.000 pesos.

Con un crecimiento superior al 100%, Ezequiel Wisstaum, cofundador y CEO de Credicuotas, comenta a iProUP que un gran porcentaje de sus usuarios tienen la primera experiencia crediticia con la fintech, con montos que oscilan entre los $20.000 y los $200.000.

Ante los bajos montos de las tarjetas, los argentinos acceden a créditos en el acto gracias a las fintech

Como diferencial, Credicuotas permite que sus clientes accedan a los préstamos a través de su sitio web o por WhatsApp: "El solicitante se saca una selfie y foto de frente y dorso del DNI, para poder confirmar su identidad. Como paso siguiente, nos envía sus datos bancarios para hacer el depósito del préstamo. Listo, en unos instantes tendrá los fondos en su cuenta".

No sólo eso. Según el ejecutivo de Credicuotas,"también lo puede gestionar por otros canales como Facebook Messenger, SMS o Instagram". En línea con sus colegas, Sanclemente asegura que la "gran diferencia" con el sector bancario tradicional es que se puede tramitar únicamente con los datos básicos de la persona.

"Al llenar el formulario, los requisitos mínimos para acceder son nombre y apellido, DNI, mail y teléfono. Luego, se evalúa el perfil y nuestro sistema analiza las distintas y mejores ofertas para cada perfil específico. Los montos a los que se pueden acceder en Argentina varían entre los $1.000 hasta $300.000", asegura Sanclemente.

Además de las fintech dedicadas específicamente al segmento de créditos, dentro de este mercado comenzaron a surgir herramientas como una oferta más dentro de la cartera de otras empresas. Un ejemplo claro es el de Ualá, que dentro de su creciente cartera de servicios comenzó a ofrecer créditos a usuarios seleccionados.

"Cuanto más se usa la tarjeta Ualá, más probable es acceder a los productos. Algunos de los requisitos son: ser ciudadano argentino o residente en el país, tener 18 años o más y no tener antecedentes negativos en el pago de productos crediticios. Todos los préstamos son a tasa fija y en pesos. Ya hemos otorgado más de 230.000", cuentan desde la firma.

Entre las opciones propone:

Préstamos personales: se pueden solicitar créditos de hasta $500.000 y devolverlos en 6, 12, 18 o 24 meses . Se acreditan dentro de las 24 horas

se pueden solicitar créditos de hasta . Se acreditan dentro de las 24 horas Cuotificación: permite pasar a 1, 3 o 5 cuotas consumos ya realizados a partir de los $100 y con tope de $5.000. Se dispone del dinero en el acto

El monto en préstamos personales es de $45.000 promedio, y los principales motivos son para compras o refacciones, gastos personales o pago de deudas.

Cuestión de tasas y maduración

Durante 2020, en plena crisis por la pandemia, el Banco Central implementó una regulación para topear el costo que los bancos cobran por la financiación con tarjetas, que ronda el 66%.

En cambio, sin techo fijo, las tasas de los préstamos personales que ofrecen las entidades financieras pueden oscilar entre el 70% y el 120%, dependiendo del monto solicitado y del plazo de devolución. En la mayoría de los casos, la relación cuota-ingreso ronda el 30%.

"La tasa depende de muchos factores: si es regulada, si es de un banco o de una fintech. Incluso, dentro de un mismo banco hay diferentes segmentos", señala a iProUP Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Respecto del tipo de interés, Friedberg aclara que "no es estático, cada usuario tiene uno distinto según su perfil. Cuanto más interactuamos y más lo conocemos, mejores son las condiciones".

A pesar de eso, según el informe Global Findex del Banco Mundial señala que casi el 40% de los argentinos pidió un préstamo y sólo el 7% lo hizo en una institución financiera tradicional. "Eso demuestra que el potencial para aumentar la penetración del crédito en Argentina es enorme y las fintech son un actor muy importante para lograrlo", comentan desde Ualá.

Asimismo, Sanclemente, de AlPrestamo, comenta que las financieras digitales, si bien disponen de un robusto sistema de scoring (puntaje) y de evaluación de riesgos, tienen requerimientos más flexibles, motivo por el cual alcanzan a una porción importante de la población que, en otras condiciones, no podría acceder a solicitar financiamiento o cualquier producto afín.

"Una persona que nunca accedió a una cuenta bancaria, a través de Alprestamo puede ingresar al sistema financiero a través de una tarjeta prepaga o crédito para el consumo, por ejemplo", cuenta.

Según el directivo, "es clave comprender que los segmentos de población que acuden al ecosistema fintech poseen bajo nivel de bancarización pero una alta conectividad. Esto trae aparejado operaciones de baja escala pero de alto volumen acumulado".

"Las personas que no acceden al sistema bancario tradicional suele ser porque no acumulan el mínimo de puntaje como por no estar bancarizadas. De hecho, algunas fintech tienden a mejorar las ofertas a quienes toman un segundo préstamo a través de baja de tasas y menos requisitos", completa.

En coincidencia con el resto de las fintech, desde Credicuotas comentan que están viendo nuevos jugadores con estabilidad en el financiamiento durante 2021. "Hay una tendencia positiva pero muy relacionada a la estabilidad de variables económicas, que inciden de modo directo en la toma de créditos para consumo", concluyen.