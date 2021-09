¿Qué nuevo estado de EE.UU. legaliza a las criptomonedas para su circulación comercial?

Las criptomonedas tienen un auge nunca antes visto, con Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y otras altcoins encabezando picos máximos de valor, mientras asumen el papel de divisas con mayor crecimiento en el mundo en los últimos meses.

Por esa razón, países, estados y otras jurisdicciones alrededor del mundo se desarrollan marcos legales para facilitar esa adopción y contribuir con el ecosistema. El caso que más retumbo en el sector fue el de El Salvador, consagrandose como el primer país en aceptar a Bitcoin como moneda de curso legal en todo su territorio.

Ahora, un nuevo territorio se suma a la ola legalizadora. Se trata del estado de Texas, Estados Unidos, en el cual se acaban de aprobar dos iniciativas destinadas a fomentar la adopción cripto y la tecnología Blockchain.

Los proyectos de ley 4.474 y 1.576 de la Cámara de Representantes de Texas, aprobados por ambas cámaras de la legislatura en mayo pasado y promulgados por el propio gobernador Greg Abbott en junio, entraron oficialmente en vigencia este 1 de septiembre.

Por un lado, la ley 1.576 establece la composición de un grupo de trabajo para el desarrollo de la tecnología Blockchain en el territorio, mientras que la 4.474 modifica el Código Comercial Uniforme del estado para reconocer las criptomonedas legalmente dentro la ley de comercio.

En una entrevista al medio Cointelegraph, Lee Bratcher, presidente del Texas Blockchain Council, aseguró que la ley H.B. 4474 define mejor los intereses de seguridad para Bitcoin (BTC) y otras criptodivisas para "permitir que los inversores institucionales se involucren con inversiones considerables".

Y especificó que el Comisionado de Banca de Texas y el Departamento de Banca de Texas anunciaron de manera conjunta en junio que los bancos con una carta estatal tendrían la potestad de custodiar criptomonedas bajo ciertas circunstancias.

"Esto es positivo para las criptomonedas en general porque Texas se convirtió en el cuarto estado de Estados Unidos, detrás de Wyoming, Rhode Island y Nebraska, para aclarar el estatus comercial de estos activos", afirmó, por su parte, la CEO de la financiera Avanti y ferréa defensora de las criptomonedas, Caitlin Long.

"Esto significa que las partes de las transacciones tienen claridad con respecto a sus derechos y obligaciones legales, los jueces tienen una hoja de ruta para adjudicar disputas, y los prestamistas saben que tienen un derecho de retención ejecutable sobre las criptomedas utilzadas como garantía para préstamos colaterizados", añadió.

El gobernador Abbott se había descrito anteriormente como un "partidario de la propuesta de ley de criptomonedas" (refiriéndose específicamente a la H.B. 4474) y pareció alentar a las empresas de minería de criptomonedas a trasladarse a su condado.

Count me in as a crypto law proposal supporter. It is increasingly being used for transactions and is beginning to go mainstream as an investment. (Fidelity, etc. trying to get Bitcoin ETF).Texas should lead on this like we did with a gold depository. https://t.co/1z25mtgnmu — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 29, 2021