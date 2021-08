Así es el "Tinder" laboral argentino: WorkON, la app que te ayuda a encontrar trabajo cerca de tu casa

La tecnología y el mundo de los emprendedores proponen soluciones que buscan incentivar la reinserción laboral para las Pymes y comercios

Tras la fuerte caída en la tasa de empleo durante el 2020, fueron muchos los emprendedores que proponen usar la tecnología para reactivar el mercado laboral. Es así como surgieron gran cantidad de soluciones que buscan incentivar la reinserción laboral apuntadas a Pymes y comercios.

Marketplace laboral

En este marco surgió WorkON, una aplicación móvil que opera como un marketplace en tiempo real y que se presenta como un punto de encuentro entre los candidatos y las empresas. La herramienta usa la tecnología para crear búsquedas laborales más sencillas y directas, económicas y accesibles para los que buscan trabajo.

La app se puede descargar gratis en cualquier teléfono Android y iPhone, y el usuario solo tiene que completar su perfil y habilitarlo en modo ON, cuando se encuentre disponible para aplicar a un trabajo, u OFF si quiere que su perfil no esté visible por el momento.

La app utiliza la geolocalización para reducir los tiempos de búsqueda y permite a las empresas que vean la ubicación de los candidatos que se adaptan al puesto en un mapa online y puedan ser invitados a ser parte del proceso de selección en segundos.

Fundadores de WorkON

Lo mismo aplica para las personas en busca de un trabajo dentro de su cercanía. La innovación tecnológica juega un rol fundamental, dado que a través de la información que los usuarios brindan y las características del puesto, será la encargada de rastrear las coincidencias, para que figuren en el mapa los perfiles que se adapten al requerimiento, que en muchos casos sirve para cubrir urgencias y contingencias.

Fabio Boggino, Federico Migliaro y Diego Tobaldi son los argentinos creadores de la app pensada para empresas o comercios que necesiten cubrir puestos de trabajo, como también para personas en búsqueda de trabajo.

WorkON no apunta a cubrir puestos gerenciales sino trabajos que se caracterizan por tener alta rotación, como es el ejemplo de la gastronomía, los comercios de retail, de moda, trabajos domésticos, oficios en general, etc.

Otro punto a destacar es que los usuarios pueden registrar sus perfiles, sin necesidad de adjuntar un currículum vitae. Incluso un mismo perfil puede estar habilitado para distintos sectores, dependiendo el rubro de las búsquedas.

Otra opción es la de subir un video CV para los candidatos que se quieran presentar a través de un formato audiovisual, esto permite conocer cómo se desenvuelve verbal y corporalmente, reemplazando a una entrevista personal.

Puntuaciones

Otra novedad de WorkON es su sistema de valoraciones bidireccional empresa-candidato. En la medida que las empresas lo empiezan elegir y el candidato realiza un buen trabajo, se puede obtener puntos de prestigio dentro de la app que son visibles en el perfil profesional.

A su vez los trabajadores también pueden evaluar las empresas en las que hayan trabajado, buscando crear un mejor ecosistema laboral.

En la actualidad, la aplicación posee más de 13 mil usuarios, argentinos en su mayoría y en menor proporción chilenos y ya son más de 380 las empresas que buscan empleados en la app. A su vez, ya se realizaron en la plataforma más de 4 mil búsquedas de personal, y se conectaron más de 2 mil personas.

WorkON permite buscar trabajo cerca de tu casa

Las empresas también podrán sumarse a la experiencia de WorkON sin costo durante los primeros 60 días, y luego acceder a un abono mensual para realizar búsquedas ilimitadas en la plataforma.

Desde que comenzaron, empresas como Sancor Salud, Le Ble, Nucha, Tea Connection, Green Eat, Equus, Claro, Víamo, Walmart y más de 200 comercios chicos, muchos de ellos del ámbito de la gastronomía y venta de ropa, cerraron acuerdos laborales y encontraron el perfil que mejor se adaptó al puesto vacante.

Para colaborar con la reactivación económica y la reinserción laboral, la startup realizó alianzas con organizaciones formadoras de habilidades para que las personas puedan conseguir un empleo.

Algunos de los acuerdos realizados son con la Fundación Forge, Pescar y PDA, para que los candidatos puedan acceder a un test conductual y que las empresas, antes de seleccionar el perfil, puedan evaluar sus habilidades funcionales.

WorkON buscará desembarcar el próximo mes haciendo las primeras pruebas de la aplicación en Chile, Uruguay y Suecia, buscando entrar al mercado europeo. Además, en 2022 WorkON estará disponible en Colombia, Perú, Paraguay y México, según publicó Perfil.