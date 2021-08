Llega el "Tinder" laboral: conocé Work On, una app para encontrar trabajo bien "cerca"

Work On

La app busca contribuir a que firmas y personas que buscan emplea puedan encontrarse de manera más rápida y eficaz. Cómo aprovecharla

Work On es el primer marketplace de empleo en tiempo real. Los fundadores son: Diego Tobaldo, Federico Migliario y Fabio Boggino, que lanzaron una app gratuita para el registro de las personas que busquen trabajo y unirlas a las empresa que en el mismo momento solicitan una contratación.

La app ya opera en la Argentina, Suecia, Chile y Uruguay. En los pròximos tres meses, los fundadores adelantaron que comenzaran a operar en México y Colombia.

Para los candidatos la app permanecerá gratuita mientras que para las empresas los primeros meses van a ser sin cobro, por 60 días, y después pasará a ser un fijo mensual que parte de los $1.000, como forma de generar valor a muy bajo costo.

Los fundadores de Work On Trabajo para todos

En un encuentro virtual, en el que participó iProUP, Boggino cuenta que trabajó en el área de Recursos Humanos hasta que decidió, junto con sus socios, fundar un marketplace que una y vincule, en tiempo real, a los usuarios que buscan empleo con aquellas empresas que están tras los pasos de reforzar su plantilla laboral. Hasta el momento hay 4.000 búsquedas realizadas en su periodo de prueba, ya que hoy fue su lanzamiento oficial. "Estamos ansiosos de dejar la etapa de prueba y poder lanzar una etapa de funcionamiento permanente", resalta Boggiano.

"Nosotros entendemos que después de la pandemia es necesario ser mucho más digitales, que no es un tema de tecnología sino de cultura. Vimos desde la experiencia que nos hizo ser mucho más digitales, y con Work On con que se postule una vez, ya pueden ser elegidos, ya no va más el curriculum en papel". comenta.

También, para las empresas es una ventaja ya que reduce los tiempos de contración. Y refuerza la idea que muchas veces las empresas necesitan una concurrencia de manera rápida, y generar una solución inmediata que es fundamental.

"No es una red social, es un markeplace de trabajo. Por un lado, la persona carga qué servicios ofrece, y por el otro las empresas ponen qué es lo que buscan. Todo con un mapa para utilzar la geolocalización, y si el postulante la acepta ya están listos para contactarse. En estos meses tuvimos del segmento de: fabricas, construcción", precisa.

Cómo funciona Trabajo inmediato

Boggino precisa que "a la tecnología le agregamos un curriculum digital, fotos digitales y hasta video curriculum que tiene la presencia, el léxico del candidato". "De esta manera, puede conocer cómo se expresa la persona, que está cerca, y una vez que se 'machea' eso genera una valoración. Muchas estrellas le va a dar una mejor reputación. Y para las empresas les genera prestigio", precisa.

Unos de los beneficios de la appa es que con una sola registración de diez minutos ya se tiene una visibilidad inmediata. "Nosotros sabemos que más allá de que llegó la digitalización, el vivir cerca con la presencialidad sigue siendo fundamental", remarca.

En la actualidad, ya usan Work on 380 empresas y 13.000 postulaciones entre los rubros de servicios y fabricas. "Las empresas más chicas son las que nos mostraron que son las que más necesitaban este servicio", destaca.

"Además, la app tiene una valoración de 4.8 en Google Store. Ya lanzaron la app en Chile, Uruguay y Suecia. Y en los próximos meses llegarán a Europa. Nosotros llegamos a bajar los tiempo de las búsquedas en un día", precisa.

Los fundadores destacaron que Work On, también, recibirá en los próximos meses a personas con discapacidad para formar parte de su fuerza laboral.