Pymes: te contamos en qué pueden invertir para sobrevivir en la era de la digitalización

La modernización de las empresas dejó de ser una opción y se convirtió en un pilar de la estrategia de permanencia en un mercado cada vez más competitivo

Actualmente no es una opción sino un deber incluir tecnología en las empresas.

Es la puerta de entrada a un mundo con mayores oportunidades, y que permite acceder a ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado. Por ende, es esencial invertir en estos temas.

“Se trata de una inversión a largo plazo que será clave para escalar. Esta es una realidad que se ve en casi todos los ecosistemas y es un tema obligado cuando se aborda cómo incorporar la tecnología en las organizaciones, ya que la digitalización se presenta como un desafío y como una nueva oportunidad para emprender”, dice Julio Órbenes, Head of Growth de Cumplo.

Según el directivo, la modernización de las empresas, sin importar su tamaño, dejó de ser una opción y se convirtió en un pilar de la estrategia de permanencia en un mercado cada vez más competitivo.

En tanto Claudio Torres, Regional Manager de D-Link, afirmó a Estrategia que la transformación digital es mucho más compleja que sólo implementar las nuevas tecnologías. “Implica un completo cambio cultural, donde el gran desafío para este año es complementar el crecimiento tecnológico que ya se adoptó durante el año pasado y aplicarlo en las pequeñas empresas a una velocidad cada vez más rápida”, dice.

Si bien las pymes ya saben de la necesidad de contar con tecnología para una gestión eficiente y competitiva, y en su mayoría ya han adoptado algún sistema, no siempre se actualizan o complementan las tecnologías que ya tienen.

“Según nuestro conocimiento, lo que notamos es que muchas veces no actualizan sus softwares y utilizan tecnología antigua. Los beneficios de la nueva tecnología son infinitos, sin embargo, las empresas se acostumbran a mantener softwares antiguos y no ven la opción de adquirir tecnología de nueva generación y los beneficios que ésta trae”, aseguró Juan Torres, Channel Manager, Infor Cono Sur.

Entre las nuevas herramientas tecnológicas se destacan Cloud, Big Data, Social Business y Movilidad. También se destacan, por ejemplo, las redes sociales. “La utilización de redes sociales o el desarrollo de sitios web para impulsar el comercio electrónico significa también una tremenda oportunidad para crecer y ampliar sus negocios. El uso de redes sociales amplía significativamente el mercado potencial para una empresa de este tamaño”, señala Jonathan Namuncura, analista de software de IDC.

Los expertos coinciden en la necesidad de invertir en modernización para que las pequeñas y medianas empresas no pierdan su competitividad. Para eso es necesario que transformen sus modelos de negocios hacia la innovación e incorporación de nuevas tecnologías.