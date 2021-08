¿Por qué los pools de minería descentralizados serían 'claves' ante una inminente normativa en EE.UU.?

Al respecto, la firma desarrolladora de software para la minería de Bitcoin, Braiins, compartió su punto de vista sobre el denominado proyecto "ley de infraestructura" de EE.UU.

La propuesta legislativa, que regularía la actividad y que ya pasó por el congreso, establece que los mineros deben ser considerados como brókers o intermediarios.

Según la organización impulsora de Slush Pool, primer grupo colectivo de minería, los pools descentralizados están ganando notoriedad ante la inminente llegada de una mayor control del ecosistema. Braiins deslizó que las operaciones de los pools bajo esta modalidad cuentan con fortalezas, pero también debilidades.

"La idea central de un pool de minería descentralizado es que no hay un custodio de los fondos. Los mineros reciben el pago directamente de la transacción de coinbase (emisión de nuevas monedas) y no tienen que confiar en una tercera parte con sus pagos. Esto tiene algunos pros y contras", detalló la empresa en un hilo de Twitter.

1/ There’s growing interest recently in the idea of decentralized mining pools, especially with the possibility of miners & pools being considered "brokers" based on the latest US infrastructure bill. It seems about time we share our perspective on all of this. A thread???? pic.twitter.com/WZhUtCtAee — Braiins | pool, firmware & protocol (@braiins_systems) August 5, 2021