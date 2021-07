Este negocio es un "boom", evita las filas para hacer pagos y crece en todo el país

Con locales en cercanías del hogar, las terminales de pago lograron beneficiar a millones de personas sumando además otros servicios

El crecimiento del sector fintech en la Argentina es innegable. Con cada vez más empresas dedicadas a este rubro (hoy hay más de 240), la inclusión financiera da pasos hacia adelante todos los días.

Billeteras, bancos digitales, seguros sin tanta burocracia, préstamos al instante y criptomonedas al alcance de todos son algunas de las soluciones que llevan adelante esta nueva revolución.

A su vez, esta ola también impulsó la "renovación" de algunas soluciones que ya venían funcionando hace rato. Así es el caso de las las terminales de pago, nacidas a mediados de los años 90. En su momento, estos "tótems" representaron un cambio fundamental para las personas que en diversos puntos del país utilizan la modalidad de pago físico de boletas de servicios o impuestos. Antes del arribo de esta posibilidad, todos ellos perdían horas y horas en las filas de los bancos.

Los años pasaron y las experiencias mejoraron al punto de poder contar con esta posibilidad de pago en cercanías del hogar, sumando cada vez más funciones y tecnología.

Una de las empresas que crece con fuerza en este mercado es Pago24, en cuyas sucursales pueden:

Pagarse facturas

Recargar la tarjeta SUBE o celulares

Retirar efectivo

Enviar remesas

Retirar una tarjeta de crédito prepaga de la misma empresa.

Comprar pasajes de micro de media y larga distancia.

Según informes de Pago24, cada vez son más los comercios que suman productos y el respaldo de Santander Express a través de un convenio corresponsalía con el Banco.

"Actualmente tenemos operativas aproximadamente 550 MaquiniTAS desde San Juan a Tierra del Fuego, y estamos incorporando ahora la carga de la tarjeta de transporte SAETA para instalar terminales en Salta. Nuestra intención es seguir sumando MaquiniTAS en todo el país acompañado de los servicios de mayor uso en cada región", cuenta a iProUP Alejandro Biagini, de Pago24.

Beneficios para todos

"Para nosotros es fundamental mejorar la experiencia de nuestros clientes para facilitarles una atención rápida y segura en sus trámites. Para ello, participamos activamente en la transformación estética e interna de nuestros locales, con el propósito de llevar inclusión financiera a todas las personas", señala Leonardo Ranzatto de Pago24.

Según sus responsables, las terminales autoservicio tienen un "beneficio enorme" tanto para los puntos de venta como para los usuarios finales: "Los comerciantes no tienen que destinar tiempo a realizar cargas de forma manual ya que los propios usuarios se atienden y esto reduce costos en recursos humanos, por otro lado para los usuarios al no tener que esperar a que lo atienda un empleado gana tiempo y no tiene que hacer filas".

Desde finales de 2020, la empresa ha inaugurado nuevos locales en las provincias de Córdoba, Chaco, Jujuy, Salta, San Juan; y en las localidades bonaerenses de Lanús, Berazategui, Laferrere y Ezeiza.

Hoy cuentan con más de 500.000 usuarios por mes que utilizan las MaquiniTAS, pero pre pandemia la firma contaba con casi 1.5 millones de usuarios únicos mensuales. "Esperamos que a medida que se vaya normalizando la situación actual y se eliminen las restricciones podamos volver y superar la cantidad de usuarios", asegura Biagini.

Si bien el crecimiento de las billeteras digitales es una realidad (hoy en Argentina hay más de 8 millones de cuentas) desde la firma confían que este tipo de soluciones son una puerta de entrada para usuarios todo tipo de usuarios, inclusive para aquellos que se resisten a la tecnología, ya que funciona como un puente entre lo digital y lo presencial.

Asimismo, la compañía cuenta con su propia billetera (desde donde se pueden hacer compras, pagos, abono de servicios, envio de dineros y más) y tarjeta Mastercard prepaga. De esta forma, consolida su negocio con una cobertura completa sobre el gran espectro de potenciales clientes, con soluciones a medida para cada uno.

"En los comienzos, las terminales de autoservicio tuvieron una gran resistencia por parte de los usuarios más grandes que no eran tan amigables con la tecnología. Los comerciantes en esos momentos ayudaban a realizar las cargas e informar el modo de uso y de esa forma fueron perdiendo el miedo, y hoy podemos decir que tenemos usuarios de todas las edades", concluye Biagini

Cabe destacar que cualquier local del país puede pedir una de esas terminales con solo contactarse con la empresa. Si bien los beneficios y costos varían según la región, desde Pago24 aseguran que "tienen diferentes formatos que se adaptan a cada necesidad".