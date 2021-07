Estos países latinos podrían seguir el ejemplo de El Salvador y apoyar firmemente a las criptomonedas

Personalidades políticas de varios países de Latinoamérica se decantan por crear leyes que impulsen el uso de criptomonedas, especialmente el bitcoin

Legisladores de Argentina, Panamá, México y Paraguay analizan crear nuevos marcos legales para las criptomoneas

Después de que El Salvador diera un paso histórico para reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal dentro de ese país, otras naciones de América Latina han expresado planes para avanzar en materia de innovación financiera y criptomonedas.

En Panamá, Paraguay y Argentina se están revisando borradores de proyectos de ley para impulsar la adopción de la criptomoneda, mientras, varios senadores mexicanos empiezan a insistir en la necesidad de promover una regulación específica para el creciente sector.

En Argentina, el Congreso Nacional está analizando una propuesta de ley cuyo objetivo es que los trabajadores residenciados en esa nación puedan optar por recibir sus remuneraciones salariales en Bitcoin u otra criptomoneda. El diputado para Mendoza, José Luis Ramón, llevó el proyecto ante los legisladores esta semana.

Argentina es uno de los países que crearía leyes apoyando a las criptomonedas

De acuerdo con el documento, la ley permitiría que los trabajadores en relación de dependencia y trabajadores freelance para empresas extranjeras puedan tener la posibilidad de obtener sus salarios, total o parcialmente, en moneda digital.

Panamá

El congresista panameño Gabriel Silva está trabajando en una propuesta legislativa que buscaría impulsar la adopción de Bitcoin en ese país. Aunque no ha brindado mayores detalles sobre la iniciativa, Silva adelantó que se encuentra trabajando con diferentes partes, incluidos abogados, usuarios de bitcoins, empresas relacionadas con las criptomonedas y funcionarios gubernamentales, para levantar la propuesta.

El representante político del partido Bancada Independiente había expresado su intención de impulsar una ley Bitcoin a inicios de junio, siguiendo los pasos del presidente salvadoreño. Nayib Bukele. Silva ahora se está inspirando en la nueva legislación de dicho país, aunque adaptándola a la realidad de Panamá y con el propósito de constituir una "competencia positiva".

Paraguay

El diputado paraguayo Carlos Relaja Helman ha manifestado especial interés por impulsar una legislación relacionada con las criptomonedas en esa nación. Helman, quien se llama a sí mismo el "Bukele paraguayo", fue uno de los primeros políticos latinoamericanos en aplaudir la decisión de El Salvador para adoptar Bitcoin. Él dio a conocer muy pronto que Paraguay no se quedaría atrás y que una propuesta regulatoria vendría en camino.

Más recientemente, el congresista de 36 años ha indicado que está trabajando, no en uno, sino en tres borradores de ley que pretende presentar ante los legisladores nacionales el próximo 14 de julio. Si bien no ha brindado mayores detalles sobre el contenido de dichos borradores, Helman ha indicado que no pretende seguir los pasos exactos de El Salvador en la adopción de Bitcoin como moneda oficial.

"Es un proyecto de ley de activos digitales y se diferencia del de El Salvador porque lo están tomando como moneda de curso legal y en Paraguay será imposible hacer algo así", destacó el dirigente político a Reuters el mes pasado. Aunque no se ha confirmado, existe la posibilidad de que alguna de las propuestas involucre a Bitcoin y a la gigante de pagos digitales PayPal, según había señalado inicialmente el diputado.

En México también se estudia algún marco regulatorio para criptomonedas

La senadora por el estado de Nuevo León, Indira Kempis, destacó esta semana la necesidad de que el debate sobre las criptomonedas y Blockchain llegue, no solo a instancias del Poder Legislativo, sino también ante el presidente López Obrador. "Es obligación del presidente escuchar a la comunidad y subir el nivel del debate", comentó Kempis durante una conferencia organizada por Instituto Blockchain.

Durante su intervención, ella argumentó además sobre el potencial de la tecnología para promover la inclusión financiera y hacer frente a las desigualdades sociales. La diputada por Veracruz, Maribel Ramírez, coincidió con Kempis, y, aunque ambas consideraron que existen pocas posibilidades de que México adopte una ley como la de El Salvador en el corto plazo, se comprometieron a trabajar por esa causa.

Fuente: Diario Bitcoin