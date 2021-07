Aparecen 6 "pistas" sobre su actual destino: ¿qué pasó realmente con el multimillonario chino Jack Ma?

Desde su última aparición pública en octubre, hubo solo seis "informes" de los hechos de Jack Ma, todos extraños, sospechosamente vagos e indirectos

El otoño pasado, Jack Ma era rico y famoso, y sabíamos todo sobre él, seguíamos cada uno de sus movimientos. De hecho, era el hombre más rico de China y el chino vivo más famoso (según las encuestas). Estaba listo para coronar su carrera con una oferta pública triunfante para su empresa, The Ant Group, la fintech más grande del mundo. Los mercados lo adoraban. Su imperio empresarial de alta tecnología, que incluía a Alibaba, el "Amazon de China", estaba valorado en más de u$s1.000 millones.

Fue un emprendedor, un innovador y carismático vocero de éxito en China. Pero en el carisma de Ma había una dimensión más allá. Sus habilidades teatrales fueron extraordinarias. Las celebraciones de la empresa del tamaño de un estadio de Alibaba se coreografiaron en extravagancias iguales a cualquier espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y el propio Ma siempre fue la estrella. Luego, desapareció.

Ma subió al escenario público por última vez el 24 de octubre del año pasado, en Shanghai. Pronunció un discurso, The Speech, como se conocerá, en el que criticó sin rodeos al establecimiento de la industria financiera china. Días después, las autoridades respondieron. Mataron a la OPI de Ant y convocaron a Ma a Beijing para "entrevistas regulatorias". Y bajó el telón.

No se ha vuelto a ver a Jack Ma desde entonces, si por "visto" nos referimos a ser observado y fotografiado de forma verificable, en público y en libertad. En cambio, a través de una prensa crédula, hemos sido tratados con una serie de "avistamientos" extraños.

Hubo solo seis "informes" de los hechos de Jack Ma desde octubre, todos ellos extraños, sospechosamente vagos e indirectos.

1. El "video de rehenes"

El primer avistamiento ocurrió tres meses después de su desaparición. A medida que se desarrollaba la historia, era "un frío domingo de enero". Se dice que Jack Ma condujo "horas por el campo" hasta un lugar oscuro, acompañado por un equipo de filmación del gobierno, para hacer un "video de reaparición", que luego fue publicado online por la agencia de noticias del gobierno.

"Llegó sin previo aviso a una escuela primaria pequeña y apartada en la zona rural de Tonglu. Los patios de recreo estaban vacíos y solo un puñado de maestros estaban en el campus. Nadie esperaba al empresario más extravagante de China... Estaba en la escuela para filmar un clip corto y políticamente seguro para que el mundo supiera que todavía estaba libre. Pero la apariencia estaba siendo cuidadosamente organizada y los maestros que competían por selfies con Ma fueron rechazados".

El video dura solo 43 segundos. No hay nada en él para identificar el tiempo o el lugar. Ma es moderado y habla solo en chino (aunque es un comunicador fluido y carismático en inglés). Muestra poca emoción o afecto, no hay indicios de "extravagancia" (la palabra que quizás se usa con más frecuencia para describir a Jack en tiempos normales). No dice nada sobre la OPI de Ant, o cualquier otra cosa relacionada con su imperio de u$s1.000 millones. Su mensaje ultra breve está dirigido a una pequeña audiencia (invisible) de maestros de escuelas públicas rurales. No transmite nada de importancia.

¿O lo hace? Ma sí dice:

"He estado estudiando y pensando, y me he decidido a dedicarme a la educación y al bienestar público..."

¿Es inverosímil escuchar aquí una resonancia de "reeducación" (y sus asociaciones con las medidas correccionales empleadas durante la Revolución Cultural)? ¿Y el hecho de que la "devoción" de Jack ahora abrace el "bienestar público" implica que hasta ahora pudo haber mostrado una solidaridad insuficiente con la gente?

Es una actuación extraña. No parece él mismo. Se le ha llamado una especie de "video de rehenes". En cualquier caso, los partidarios de Jack se apoderaron de este clip, sobrio como está, con gran alivio, como "prueba de vida" (en palabras de su amigo y biógrafo, Duncan Clark).

El valor de mercado de Alibaba subió u$s40.000 millones por las noticias.

Sin embargo, hubo un detalle extraño:

La única señal visible que dejó Ma después de su visita de una hora fue una firma garabateada en la pared de un dormitorio. "Solo podemos decir que el maestro Ma no tiene muy buena letra", comenta el subdirector Wu Bin. De hecho, los amigos dicen que Ma tiene buena caligrafía, por lo que el garabato puede haber sido una señal de que estaba apurado".

2. ¿La salida de golf?

Tres semanas más tarde, apareció este titular (de un informe de Bloomberg): "Jack Ma fue descubierto jugando golf, mitigando los temores de detención en China".

"Durante meses, la especulación sobre el paradero de Jack Ma se disparó. Tal vez el multimillonario asediado había huido a Singapur, plantearon algunos. O lo habían pusieron bajo arresto domiciliario. O peor aún, lo encerraron en una cárcel de alta seguridad. Resulta que el magnate de China del que más se habla ha estado trabajando en su juego de golf. El fundador de The Ant Group y Alibaba jugaron en las últimas semanas en el Sun Valley Golf Resort, un campo aislado de 27 hoyos en la isla china de Hainan..."El reportero de Bloomberg en realidad no tuvo contacto directo con Ma, no lo vio en persona, pero se basó en información obtenida de "personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada". Tampoco lo confirmaría ninguna de las organizaciones pertinentes.

"Los representantes de Alibaba, Ant y Sun Valley Golf Resort se negaron a comentar". En resumen, no hubo corroboración. El artículo nos asegura que "el campo ofrece amplios greens y vistas impresionantes".

3. El chat en línea

El mismo informe de Bloomberg citó un intercambio de mensajes de texto entre Ma y el director de Softbank.

"Masayoshi Son, un viejo amigo de Ma que fue uno de los primeros inversores en Alibaba, dijo durante la presentación de resultados trimestrales de SoftBank el lunes que se mantuvo en contacto con Ma. Si bien no habló sobre el paradero del multimillonario chino, Son dijo que a mamá le gusta dibujar y ha estado compartiendo sus bocetos a través del chat".

"A Jack Ma le encanta pintar y me ha enviado muchas fotos", dijo Masayoshi Son. En este caso, es una fuente con nombre. Pero no está claro si son realmente habló con Ma o solo se conectó por mensajes de texto. No se dio fecha para este intercambio, ni otros detalles. El relato no arroja luz sobre ninguna de las cuestiones de interés real sobre la situación de Ma. Evidentemente, la pintura ahora es parte de la narrativa.

"'Él está mintiendo en este momento", dijo Joe Tsai, vicepresidente ejecutivo de la compañía y cofundador de Ma, según la CNBC. "De hecho, lo está haciendo muy, muy bien. Ha tomado la pintura como un pasatiempo, en realidad es bastante bueno".

4. Los registros de Jet

En marzo, The Financial Times publicó una interesante pieza de periodismo forense. Había obtenido acceso a los registros del jet privado de Jack Ma.

"Los registros de vuelo, compilados con datos de Radarbox, una empresa de seguimiento de vuelos, disipan los rumores de que ha huido de China a Singapur o ha sido puesto bajo arresto domiciliario. En cambio, sugieren que Ma sigue teniendo acceso a su jet Gulfstream, que tiene un rango que podría llevarlo fácilmente hasta Nueva York o Londres". Antes de su discurso de octubre, los registros muestran que cruzó China de forma hiperactiva. Hubo muchos avistamientos del propio Ma embarcándose y desembarcando. Pero desde su desaparición, los registros "sugieren" que ha viajado principalmente hacia y desde Beijing.

"Los registros muestran una intensa actividad en torno al controvertido discurso de octubre de Ma en Shanghai, en el que criticó a los bancos y reguladores estatales. El día después de que hizo los comentarios, su jet voló a Beijing para una estadía de cuatro días. Unos días después, a las 9 pm del 1 de noviembre, Ma voló de nuevo a Beijing ... El jet de Ma estuvo estacionado en Beijing durante dos semanas".

Por supuesto, los movimientos de un avión no confirman realmente los movimientos de su propietario. Se dice que nadie lo vio durante ninguno de estos viajes. No hay fotos. El FT no pudo obtener información adicional: "Alibaba remitió las preguntas a la fundación benéfica de Ma, que no respondió a una solicitud de comentarios. Ant Group no respondió a una solicitud de comentarios".

5. El video de Putin

En abril, se supo que Ma había participado en una videollamada con Vladimir Putin (de todas las personas)... en una reunión de la Sociedad Geográfica Rusa.

Vladimir Putin

Este extraño episodio fue informado por el New York Times y otros. El video del evento muestra a Putin dominando en el centro de una pantalla de televisión gigante, al estilo Gran Hermano, hablando en una sala llena de tipos que parecen científicos / burócratas / ONG. La imagen de Putin está rodeada en la pantalla por ocho pequeños "mosaicos de participantes" para proporcionar la sensación de un elenco de apoyo, tal vez un "tablero" (aunque Putin está solo, físicamente, en algún lugar, y los demás presumiblemente están todos en ubicaciones remotas separadas). Una de las fichas está ocupada por Jack Ma. El video tiene una duración de 90 minutos.

Varios expertos internacionales exponen en varios idiomas sobre diversos temas geográficos. Putin orquesta amablemente los procedimientos desde su aislado centro de mando, sentado en un enorme escritorio circular que recuerda al puente de la Enterprise en Star Trek.

Entonces, durante 90 minutos, Ma se queda inmóvil en su mosaico de video personal. No habla, no sonríe, no se le llama y nadie se refiere a él. No hay ninguna indicación de dónde puede estar o por qué está allí. Pasa la mayor parte del tiempo "apoyando la cabeza en una mano, luciendo profundamente aburrido" (como lo expresó el Times).

6. La visita de Alibaba

Luego, en mayo, se informó que Jack Ma había visitado la sede de Alibaba para un evento social para sus empleados.

"El lunes, Ma fue visto en un autobús de enlace del campus al aire libre con varios ejecutivos de Alibaba, según una fotografía tomada por un empleado en el evento, vista por Reuters. Con una camiseta azul, pantalones blancos y un par de zapatos de tela al estilo chino, mamá sonreía. 'Es muy emocionante ver a Jack', dijo el empleado, negándose a ser identificado.

"Es una pena que no haya tenido la oportunidad de tomar una foto con él", añadió. Reuters no publicó, o no pudo, publicar la foto que el artículo afirma que "(lo) vieron".

¿Qué hacer con esto?

Hay que resumir la información sólida aquí. No hay mucho.

Las autoridades chinas publicaron un breve video en el que se muestra a Ma, inusualmente plana y apagada, y no dice nada sustancial; no se muestra audiencia en el video, y no hay indicación de tiempo o lugar.

Alguien le dijo a un reportero de Bloomberg que Ma había jugado golf en Hainan, pero que no estaba dispuesto a ser identificado como una fuente; no hubo avistamiento directo por parte del reportero ni foto.

Masayoshi Son tuvo un intercambio de mensajes de texto con Ma (o alguien que usaba su teléfono).

Jack ha comenzado a pintar, parece.

El avión de Ma fue trasladado varias veces hacia y desde Beijing.

Se dice que Ma visitó Alibaba y que fue fotografiado una vez, pero la foto no está disponible.

Ma mantuvo una reunión online de la Sociedad Geográfica Rusa

Un desfile de irregularidades

Las brechas aquí son evidentes:

No hay una fuente nombrada para la información en estos informes (excepto la certificación de Masayoshi Son y Joe Tsai sobre el nuevo interés de Jack en el arte).

Ninguna organización asociada con Ma confirmará ninguno de los eventos anteriores; todos se han negado a comentar.

No hay evidencia directa de que Ma estuviera en su avión, o en qué condiciones pudo haber estado en el avión, durante los vuelos registrados e informados por el Financial Times.

No hay información sustancial sobre nada que el mundo quisiera saber, nada relacionado con sus negocios.

En cambio, se reciben consejos pedagógicos; golf; Geografía rusa; obra de arte...

No hay fotografías de Ma en ningún lugar público en los últimos nueve meses.

El último punto es llamativo. Actualmente, hay mil millones de teléfonos inteligentes en China. Todo el mundo sabe cómo es Jack Ma. Dada su notoriedad y el intenso interés creado por el mundo financiero en su estatus y bienestar, si hoy está en libertad, ¿cómo puede ser que no haya fotografías suyas en circulación?

La "incuriosidad de la prensa"

David Lesperance es un abogado de inmigración y asesor financiero que tiene 20 años de experiencia ayudando a personas como Jack Ma en varios países a crear planes de contingencia, para usar en caso de acciones gubernamentales adversas en sus países de origen.

Lesperance admitió estar "desconcertado. "No sé por qué la prensa no siente más curiosidad por estos curiosos avistamientos extraviados y un videoclip corto y nadie habla por atribución", añadió.

Jack Ma con Scarlett Johansonn

Los medios de comunicación occidentales no prestaron mucha atención a la historia y fueron sorprendentemente poco críticos con respecto a lo que informaron. Bloomberg se contentó con citar una fuente anónima para el supuesto avistamiento de Ma en una salida de golf, por ejemplo, sin corroboración alguna.

Lesperance hace preguntas que Bloomberg podría haber hecho:

"¿Cuál es la probabilidad de que Jack de repente decidiera jugar al golf y jugara en un lugar donde nadie tenía un teléfono celular? No cumple con la prueba de la navaja de Ockham. Es muy posible que haya tenido una llamada con el director de Softbank o haya intercambiado obras de arte, pero eso no significa que no todo se haya hecho de antemano y bajo coacción. Y hubiera sido tan fácil, en el video [de "rehenes"], por ejemplo, tener un tipo simple de prueba de vida, el periódico actual o algún objeto identificativo".

Temiendo lo peor

Es sabido lo que sucedió con el imperio empresarial de Ma. Está siendo "rectificado" (como dice Beijing): desmantelado, reensamblado y distribuido a competidores administrados por el gobierno. Hay destrucción de valor a gran escala. Se restaron cientos de miles de millones de dólares del valor de mercado público de Alibaba solo.

Lo que no se sabe es qué le sucedió al hombre mismo. Ninguno de los avistamientos descritos anteriormente arrojó luz real sobre su destino, más allá de establecer el hecho de que probablemente todavía esté vivo. Eso había preocupado a mucha gente.

El rally de alivio de u$s40.000 millones después del video de "prueba de vida", o el titular que anunciaba que la salida de golf (no verificada) constituía un "alivio de los temores de detención" reflejaba oscuras especulaciones sobre lo que podría haberle sucedido.

Precedentes e hipotéticos

Esos temores no son infundados. En los últimos años, los "hombres más ricos de China" fueron "acosados" por una plaga de desapariciones, secuestros, procesamientos, encarcelamientos y, en algunos casos, ejecuciones.

Algo de esto está relacionado con las llamadas campañas anticorrupción del gobierno, que pueden estar justificadas hasta cierto punto. Sin embargo, recientemente, la presión de Beijing se desplazó hacia una "rectificación" general del sector tecnológico.

Solo en los últimos meses, luego de la desaparición de Jack, los fundadores de los gigantes tecnológicos de China ByteDance, Pinduoduo y Meituan renunciaron , prematuramente en opinión de muchos. ¿y qué significa? Hay que imaginar un hipotético paralelo. Se sabe que Amazon, por ejemplo, está bajo presión del gobierno de EE.UU. por posibles violaciones antimonopolio. Supongamos que en el transcurso de este proceso, Jeff Bezos fue convocado a Washington y desapareció repentinamente, sin ser visto en público durante nueve meses, se desconoce su paradero. Es posible imaginar que habría un alboroto mediático.

Según informó el sitio Forbes Argentina la historia de Ma no terminó (con suerte). Habrá que ver qué pasa una vez finalizado el proceso de rectificación.