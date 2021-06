Apple Pay y Google Pay aceptarán criptomonedas como forma de pago gracias a una alianza con Coinbase

Sin duda el 2021 es el año de Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más conocidos, que recientemente realizó su debut exitoso en Wall Street, y ahora se alió hace unos días con Apple y Google para que los usuarios puedan añadir sus tarjetas de débito Coinbase Card a las billeteras de ambos gigantes informáticos. Pero además, se podrán adquirir bienes y servicios con facilidad, desde el móvil y utilizando criptomonedas.

Asimismo, la compañía dijo que convertirá automáticamente las monedas digitales a dólares estadounidenses, con lo cual se cobrará el abono de un fee, y transferirá los fondos a la tarjeta Coinbase de su cliente para que los puedan utilizar en sus compras o hacer retiros en cajeros automáticos. Con este acuerdo, para abonar con estos criptoactivos bastará con tener descargada la billetera virtual y abonar con el smartphone.

Esta nueva función comenzará a estar disponible en Estados Unidos y luego llegará al resto de los países en los cuales se encuentra operativa la Coinbase Card. Con el objetivo de incentivar a los usuarios a unirse a esta opción, la compañía anunció en su blog oficial hasta un 4% de recompensas criptográficas cuando se utilice la tarjeta Coinbase con Apple Pay o Google Pay. Para solicitar dicha tarjeta hay que ingresar en el sitio oficial.

Una vez que se apruebe la tarjeta, se puede comenzar a utilizar en Apple Pay y Google Pay: no es necesario contar con la tarjeta física. En el caso de Google Pay se puede añadir la tarjeta desde dicha app y en el caso de Apple Pay se puede sumar desde la app Apple Wallet o la aplicación Coinbase, según informó Infobae.

Por otro lado, este anuncio de la empresa no llegó en un momento normal, fue luego de que PayPal anunciara que permitiría a los consumidores en EEUU usar sus criptoactivos para realizar pagos online.

Pero además, la compañía de pagos electrónico, que ya permitía a los usuarios estadounidenses comprar y vender criptomonedas desde su cuenta de usuario, ahora también permite abonar con Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Llitecoin, a través de una conversión inmediata.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021