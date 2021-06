Bitcoin se recupera: por qué los analistas apuntan a los u$s50.000

Las criptomonedas han estado bajo presión y el Bitcoin había perdido alrededor de un 30% desde mediados de abril, cuando alcanzó un récord de u$s65.000

Después de un fin de semana volátil, el Bitcoin ha superado una vez más los u$s40.000, alcanzando su nivel más alto en más de dos semanas.

La criptomoneda más grande del mundo subió hasta un 4,5% el lunes a u$s41.020, extendiendo su repunte a un segundo día. La moneda se ha recuperado aproximadamente un 9% desde el viernes. El índice de criptografía Bloomberg Galaxy más amplio, que rastrea algunas de las principales criptomonedas, también avanzó, y por un momento registraba un avance de 7,7%.

Con el Bitcoin cruzando el umbral de u$s40.000, muchos analistas consideran que los u$s42.500 son el próximo nivel importante para romper. Ese número representa aproximadamente su promedio móvil de 200 días y superarlo podría significar que la moneda se recupere hacia los US$50.000.

"El Bitcoin siempre será volátil y la aceleración maníaca que tuvimos nunca fue sostenible. La pregunta es ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál es el nuevo piso del Bitcoin?", dijo Tom Essaye, exoperador de Merrill Lynch que fundó el boletín informativo "The Sevens Report". "Para que el bitcóin reanude ese repunte, creo que necesitará ver una adopción legítima más generalizada".

Las criptomonedas han estado bajo presión en las últimas semanas y el Bitcoin había perdido alrededor de un 30% desde mediados de abril, cuando alcanzó un récord de casi u$s65.000. La reciente venta masiva se ha visto exacerbada por una reprimenda pública de Elon Musk de Tesla Inc., quien criticó la cantidad de energía utilizada por los servidores que sustentan el token y renegó de una oferta anterior para permitir a los clientes comprar sus autos usando la criptomoneda. El aumento de la supervisión regulatoria china también ha agriado el estado de ánimo.

Pero los precios recibieron un impulso al comienzo de la semana después de que Paul Tudor Jones, un experimentado administrador de fondos de cobertura, respaldara la moneda en una entrevista televisiva. El año pasado, Tudor había dicho que el Bitcoin podría ser una buena protección contra la inflación.

"Me gusta el Bitcoin como un diversificador de cartera", dijo Tudor Jones de Tudor Investment Corp. en una entrevista con CNBC. "Todo el mundo me pregunta ¿qué debo hacer con mi Bitcoin? Lo único que sé con certeza es que quiero 5% en oro, 5% en Bitcoin, 5% en efectivo, 5% en productos básicos".

Mientras tanto, durante el fin de semana, Musk una vez más sacudió el mercado diciendo a través de un tuit que Tesla permitiría transacciones en Bitcoinuna vez que se extraigan con más energía limpia. El magnate dijo que quiere que los mineros, que han sido el centro de atención en los últimos meses, utilicen alrededor de un 50% de energía limpia.

Apuestas institucionales

Apostar al Bitcoin y otras divisas virtuales es arriesgado, legalmente incierto, pero potencialmente muy lucrativo. Ante este dilema, los gigantes de Wall Street avanzan entre entusiasmo y escepticismo.

El presidente del mayor banco estadounidense, JPMorgan Chase, tiene una visión definida sobre el asunto.

"Si me piden mi consejo, les diría que no se acerquen", sostuvo Jamie Dimon a fines de mayo durante una audiencia parlamentaria.

Pero "no es mi papel decirle a la gente cómo gastar su dinero", añadió. Su banco estudia actualmente cómo ayudar a sus clientes a ingresar en el campo de las criptomonedas.

Impulsadas durante la pandemia por algunos inversores pequeños con tiempo y dinero, las monedas virtuales se dispararon en el 2020 e inicios del 2021.

Bancos, corredores y firmas de inversión buscan ahora satisfacer a algunos clientes que sienten que perdieron una oportunidad.

El tradicional gestor de carteras State Street anunció así el jueves pasado la creación de una división dedicada a activos digitales.

El miércoles, el presidente de la casa de corretaje en línea Interactive Brokers afirmó que sus clientes podrán cambiar criptomonedas en su sitio para el final del verano boreal.

Robinhood

Como sus competidores Charles Schwab y Fidelity, Interactive no permite actualmente adquirir monedas virtuales como el Bitcoin y el ethereum, pero ofrece productos financieros vinculados a estos valores que evitan que el inversor los tenga directamente en su cartera.

En cambio, la aplicación Robinhood o la plataforma Coinbase permiten comprarlas.

La firma ForUsAll, que gestiona fondos de retiro de unos 70,000 empleados, hizo el lunes un acuerdo con Coinbase para permitir a sus clientes que incluyan 5% de criptomonedas en sus fondos.

El banco de negocios Morgan Stanley indicó en marzo que permitirá a sus clientes más ricos invertir en fondos en Bitcoin. Y Goldman Sachs lanzó recientemente un equipo dedicado al corretaje de criptomonedas.

Fidelity Investment, uno de los mayores gestores de activos en el mundo, propone desde el 2018 servicios de corretaje y depósito de estos activos reservados para grandes inversores como los hedge funds y se prepara para lanzar nuevos productos asociados al Bitcoin.

Este tipo de productos podrían facilitar el acceso de los particulares a invertir en criptomonedas. A pesar de una apertura progresiva, este tipo de activos siguen siendo riesgosos.

Hackers

La reglamentación no es clara y los robos por parte de hackers son frecuentes. Sobre todo, su volatilidad es enorme: el Bitcoin pasó de unos u$s 30,000 a inicios de año, a u$s 63,000 a mediados de abril, para colocarse en u$s 34,000 a inicios de junio.

"Los especuladores y quienes temen perderse una buena oportunidad continuarán volcándose hacia las criptomonedas esperando ganar mucho dinero", destacó Ian Gendler, de la consultora Value Line.

Este especialista desaconseja a sus clientes invertir en criptos por los riesgos demasiado elevados y la imposibilidad de estimar su valor: al contrario de una empresa o una materia prima, las criptomonedas no están respaldadas en ningún activo tangible, y a diferencia de las monedas, no están garantizadas por un gobierno.

Las criptomonedas "valen lo que el próximo inversor esté dispuesto a pagar", definió Gendler.

Para Chris Kuiper de la consultora CFRA, ese tipo de activos emergentes vino para quedarse. Su uso crecerá "a medida que el marco legal y regulatorio se construya", predijo.