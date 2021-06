Bitcoin y apuestas deportivas: cómo funciona la supuesta estafa piramidal de una empresa en Mendoza

El sitio promete ganancias siderales y usa la imagen de Messi entre otros futbolistas famosos. Sin embargo, la Justicia sospecha que se trata de una estafa

A comienzos de este año, la fiscalía de la ciudad mendocina de San Rafael -encabezada por Javier Giaroli- inició una investigación de oficio sobre una empresa de apuestas deportivas online sospechada de ser parte de una presunta estafa piramidal.

Se trata de Ganancias Deportivas S.A., una compañía con orígenes en Costa Rica y España -según su propio relato-, que promete ganancias fáciles y siderales a partir de apostar dinero en internet en base a los resultados de eventos deportivos, principalmente de fútbol internacional, tal como se autodefinen en su página web.

Avances en la investigación

Si bien la investigación aún no concluyó, el fiscal Giaroli logró obtener algunos avances en los últimos meses según medios mendocinos y cree que todo indica que sí se trata de un mecanismo usado para estafar personas.

Además, reveló que hay otras dos plataformas en la mira de la Justicia federal. Una de ellas es Intense Live, que prometía distribuir ganancias en criptomonedas y ya fue allanada en la provincia de Buenos Aires por la división Antifraudes de la PFA y el fiscal Matías Di Lello.

El principal centro de operaciones de GA, la empresa con la que se inició la investigación, es San Rafael, la principal ciudad del sur de Mendoza. Y la preocupación de una posible estafa es alta, ya que estiman que ya hay unos 30.000 sanrafaelinos inscriptos para apostarles sus ahorros a los eventos deportivos.

La oferta es tentadora: prometen una ganancia de 240% anual o 20% por mes. Los "inversionistas" -que son apostadores y reclutadores de nuevos jugadores- tienen que invertir en euros una suma cercana a los 167 euros. Ese monto, según quienes conocen el esquema, luego es traducido a bitcoin.

Imagen promocional del servicio

"Ganancias Deportivas es una empresa internacional cuyo motor financiero son las apuestas deportivas. Cuenta con un equipo de tipsters profesionales con más de 12 años de experiencia, quienes con el análisis detallado de las ligas, los equipos, los jugadores y el cuerpo técnico, generan ganancias para la compañía y sus asociados. Es una empresa internacional que utiliza el sistema de negocios de sharing economy o economía compartida como UBER, AirBnb, e-Bay o Amazon, inmerso también en las redes de mercadeo como modelo de negocio y distribución", explica parte del video en la página oficial de la empresa.

Después, informa las opciones que les ofrecen a los clientes. "Tú puedes sumarte a nuestra empresa para acceder a diferentes formas de obtener ganancias activas, a través de la cual vas a ganar dinero sin referir o vender con un rendimiento mensual de 20% en euros. Otra forma de generar ingresos es a través del network marketing que además de ganar dinero, te servirá para ayudar a otras personas. La empresa tiene cuatro bonos por network marketing", agregan.

Sin embargo, según registros consultados, no hay ninguna empresa registrada en la Argentina bajo el nombre Ganancias Deportivas.

En diálogo con el diario Memo, el fiscal Giaroli reveló el estado de la investigación y algunas consideraciones sobre el caso. "Desde el primer momento vaticiné que iba a pasar lo que pasó; es decir, que íbamos a llegar a un punto muerto en la investigación hasta tanto no se contesten las rogatorias que hemos cursado a Costa Rica y a España. Se trata de comprobar que el negocio base sea verídico y no sea una estafa piramidal o un esquema Ponzi, donde se sustenta con las personas que están debajo", explicó.

Reconoció también que hay varios delitos a investigar dentro del mismo tema. "Puede ser una asociación ilícita hasta una estafa. O la figura de captación de valores del público en forma irregular. Lavado de activos, fuga de capitales, hay una regulación reciente de AFIP para declarar tenencia de criptoactivos que también estarían incumpliendo", indicó el funcionario.

En ese sentido, sostuvo que se investiga una posible estafa, aunque aclaró que aún no hay víctimas porque nadie denunció que se hayan sentido perjudicados. Sin embargo, según se supo en los últimos días, un hombre denunció a GA ante la Justicia.

"Creo que estamos ante una estafa en tentativa, que se está consumando pero todavía no hay gente perjudicada económicamente. Los delitos de competencia federal ya estarían consumados incluso; la captación de gente, la fuga de dinero. Pero no es mi competencia. Yo me centro en San Rafael", agregó.

Un simple relevo en redes sociales también muestra a representantes de GD en provincias como Córdoba, que proponen "multiplicar tus ahorros con 20% de ganancias mensuales". En sus gráficas, usan las caras de futbolistas famosos, entre ellos, Lionel Messi con la camiseta del Barcelona.

La palabra de la "empresa"

David Villegas, referente del sistema de Ganancias Deportivas, habló con la radio FM Vos (94.5) y con el Diario San Rafael sobre la acusación.

La empresa organiza reuniones virtuales para informar a sus usuarios y a posibles miembros

"Ahora en unos días, apenas el fiscal nos dé la audiencia, tenemos todo lo que nos pidió, él dirá qué es. Es una empresa de mercadeo en red que se dedica a las inversiones deportivas en el mundo de la economía compartida, generando un 20% mensual de los paquetes que compres para que la compañía lo invierta en las apuestas", remaró Villegas, casi en consonancia con el guión del video de la página oficial.

Respecto a las ganancias enormes del negocio y que son uno de los focos de las sospechas, el hombre se defendió: "Habría que preguntarles a los 28.000 asociados de San Rafael, yo digo que sí, en los últimos 30 meses la compañía tiene un promedio de 70% de ganancias y de ese 70% se comparte el 20%, la economía compartida no se conoce mucho pero se conocerá". "Si te nombro Google, ellos hacen economía compartida; Amazon también, por eso crecen como crecen y nosotros somos novedad", agregó.

Desde el Ministerio Público Fiscal mendocino aseguraron que el fiscal dará una conferencia de prensa a mediados de la semana próxima.

Fuente: Infobae