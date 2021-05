Vitalik Buterin "quema" más de u$s6.700 millones en tokens de una criptomoneda en particular

El programador y empresario Vitalik Buterin se encuentra en proceso de deshacerse de todas sus tenencias de la criptomoneda Shiba Inu, fundada en agosto de 2020, y en momentos en que su popularidad crece.

En las últimas semanas, Buterin recibió como regalo la mitad del suministro total de SHIB de parte de los propios administradores de este nuevo proyecto.

El cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum y la criptodivisa Ether transfirió el 90% de lo que tenía a una cuenta no existente y así 'quemó' el monto, es decir, eliminó esas criptodivisas de la circulación de forma permanente.

El valor de dicha operación corresponde a una suma de u$s6.700 millones, lo que se traduce además en el 40% de todas las 'shibas' emitidas o minadas hasta el momento.

El efecto inmediato de este movimiento fue el crecimiento instantáneo de las cotizaciones de la criptopmoneda competencia de Dogecoin en casi 50%.

La semana pasada, Buterin donó parte de sus tenencias por valor de u$s1.000 millones a un fondo para combatir la pandemia llamado Covid-Crypto Relief Fund, creado para asistir a la emergencia sanitaria que vive India que se convirtió, en las últimas horas, en el principal tenedor de SHIB.

Thanks @VitalikButerin One thing we have learnt from Ethereum and @VitalikButerin is importance of communityWe will not do anything which hurts any community specially the retail community involved with $SHIB We will act responsibly!Plz dont worry $SHIB holders. https://t.co/M4GxTR0JAn — Sandeep - Polygon(prev Matic Network) (@sandeepnailwal) May 12, 2021