El fundador de Ethereum donó u$s1.000 millones de Shiba Coin a India y desplomó al clon de Dogecoin

El fundador de Ethereum, Vitalik Buterim, había recibido el 50% de las monedas existentes de Shiba Inu, una criptomoneda basada en Ethereum que nació como un clon de DogeCoin y registró una fuerte suba en los últimos días.

Los creadores del token buscaron así que la mitad del circulante quede en manos del experto en criptomonedas para intentar darle más solidez al proyecto.

Pero Etherscan, sitio en el que se puede ver el intercambio de Ethereum, indica que una billetera vinculada con el emprendedor transfirió el equivalente a u$s1.000 millones. Esto repercutió en el precio de esta nueva divisa que aun vale fracciones de centavos de dólar: bajó 40%.

Luego se conoció que el fundador de Ethereum donó estos SHIB al fondo Covid-Crypto Relief Fund, creado para asistir a la emergencia sanitaria que vive el país asiático que se convirtió, en las últimas horas, en el principal tenedor de SHIB.

Thanks @VitalikButerin One thing we have learnt from Ethereum and @VitalikButerin is importance of communityWe will not do anything which hurts any community specially the retail community involved with $SHIBWe will act responsibly!Plz dont worry $SHIB holders. https://t.co/M4GxTR0JAn — Sandeep - Polygon(prev Matic Network) (@sandeepnailwal) May 12, 2021