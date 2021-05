Atención inversionistas: Ethereum Classic y Dogecoin fueron los claros ganadores de la semana

Ethereum Classic experimenta un avance de más de 250% y supera con creces su máximo histórico,mientras Dogecoin avanza más de 100% y sigue la racha alcista

Del 2 al 8 de mayo de 2021 el mercado de criptomonedas se mantiene en alza, a pesar de la corrección que registró bitcoin hace unos días. Más del 80% de las altcoins registraron crecimiento y dos de ellas llegaron a superar el 100%, según las estadísticas de Live Coin Watch.

El top semanal está encabezado por Ethereum Classic (ETC), que esta semana superó nuevamente su máximo histórico cotizándose por encima de los 150 dólares. Se presume que esta criptomoneda, derivada de un hard fork en la comunidad de Ethereum, se está beneficiando del repunte que vive ETH actualmente.

Le siguen en el top semanal Dogecoin (DOGE), incluida en las plataformas de eToro y Gemini; y Lisk (LSK), que este mes abrió un concurso de memes relacionados con su ecosistema.

Las cinco criptomonedas se completan con EOS, y su reciente propuesta para aumentar las recompensas de staking y la tasa de inflación; y Stratis (STRAX), incluida en un nuevo programa acelerador para empresas dentro del área legal.

Estos cinco criptoactivos fueron los que más ganancias tuvieron durante la primera semana de mayo

El precio de bitcoin sigue en alza esta semana. En promedio BTC ganó alrededor de 1,8% en estos siete días, oscilando entre los 53.700 y 59.500 dólares.

A pesar de que la criptomoneda perdió un 7% en la corrección que experimentó el 4 de mayo, su valor se mantuvo por encima de los u$s 50.000 en este periodo. En este rango se mantiene desde hace ya varias semanas.

Bitcoin no ha vuelto a tocar nuevamente los u$s 60.000. Algunos analistas atribuyen esta lateralización del precio de BTC al mayor interés que están despertando las altcoins entre los inversionistas minoristas.

Sobre ello, el trader español @inmortalcrypto cree que los operadores están migrando temporalmente hacia las criptomonedas alternativas en búsqueda de mayores niveles de rentabilidad y como estrategia para escalar a bitcoin.

Ether (ETH), por su lado, sube en mayor proporción que bitcoin, apreciándose 24% durante la semana. El precio se movió entre los u$s 2.800 y más de u$s 3.800 en siete días.

Un reciente estudio de la firma de análisis Ecoinometrics resalta que el mayor nivel de crecimiento en el precio que se observa en ETH –respecto a BTC– se debe a que las dos criptomonedas representan propuestas de valor muy diferentes.

Mientras que el crecimiento del mercado de bitcoin se debe a su adopción como reserva de valor, el crecimiento de Ethereum «está impulsado por el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y productos DeFi», dice el estudio.

Sin embargo, ambas plataformas tienen algo en común: su crecimiento es exponencial, según afirma el documento.

Otras criptomonedas relevantes del mercado también se muestran en alza. Cardano (ADA) avanza 21%; Polkadot (DOT) gana 9,8%; Litecoin (LTC) crece 27,5%; y XRP de Ripple se aprecia en más de 3%.

Ethereum Classic emerge como alternativa a Ethereum

Luego de que el pasado 17 de abril Ethereum Classic (ETC) superara el máximo histórico (ATH) alcanzado hace 3 años, cotizándose por encima de u$s 40, esta semana superó con creces esa cifra. Para el 6 de mayo se cotizó en un máximo de u$s 168, un valor que representa más del 400% de su ATH del 3 de febrero de 2018 (de u$s 38,9).

En los medios de comunicación se esgrimen variedad de argumentos para explicar el alza. Entre ellos se habla de que la criptomoneda se está beneficiando del creciente interés de los inversionistas por Ethereum, tal vez por las similitudes en sus nombres. Parece que los inversionistas ven a ETC como alternativa ante los altos costos de invertir en ETH.

En ese sentido, algunos análisis señalan que las ganancias de Ethereum Classic parecen estar impulsadas por inversionistas minoristas, que buscan apostar por la subida de precios.

«El sentimiento de las redes sociales apunta a que los nuevos holders de ETC consideran que el ‘Ethereum verde’ es una opción mucho más barata que el gigante ETH», comentó Joshua Frank, cofundador de The TIE, plataforma que mide el sentimiento del mercado en torno a las criptomonedas.

Evolucion cotización de Ethereum Classic

Dogecoin llega a nuevos máximos al incluirse en eToro y Gemini

El pasado 3 de mayo, la plataforma de inversiones eToro anunció que desde esa fecha sus usuarios pueden comprar y vender Dogecoin (DOGE) en su sitio.

La adición responde a la «fuerte demanda de los clientes», según dijo la compañía. Algo similar ocurrió en el exchange Gemini el 4 de mayo, cuando informó que había habilitado los depósitos de la criptomoneda meme en su plataforma.

Como también reportó CriptoNoticias, los anuncios coincidieron con un alza significativa del precio de DOGE, junto a un aumento de la capitalización de mercado. Ambas cifras lograron nuevos máximos históricos.

El precio de DOGE se colocó por encima de los USD 0,570 y la capitalización estuvo más allá de los u$s 60.000 millones. La criptomoneda se posicionó por encima de Tether (USDT), Cardano (ADA) y XRP, para ocupar el cuarto puesto por capitalización de mercado.

El aumento del precio también se relaciona con la entrada de la criptomoneda en la liga profesional de Béisbol de Estados Unidos. El 3 de mayo los Atléticos de Oakland vendieron los primeros boletos pagados con DOGE. Dave Kaval, presidente de la organización, escribió en Twitter al momento de procesar las transacciones. Los boletos se vendieron por 100 DOGE y permitieron asistir a la serie contra los Azulejos de Toronto.