Ether marcó un nuevo récord en su valor mientras se prepara para entrar en su nueva fase "Berlin"

La actualización Berlin se llevará a cabo en forma de hard fork, un cambio irreversible en el protocolo de una cadena de bloques

En el marco de un nuevo techo en el precio del valor Bitcoin, la segunda criptomoneda más importante, Ether, continúa alcanzando sus propios máximos históricos, con una precio de u$s2.400 por primera vez.

Su actualización

Por otro lado, la red Ethereum está programada para someterse a una actualización, que posiblemente se lleve a cabo el día de mañana, cuando la blockchain alcance el bloque número 12,244,000.

Asimismo, según informó el sitio de CoinTelegraph, la blockchain estaba en el bloque número 12,237,070. Basándose en los tiempos medios actuales de los bloques, que son de 14 segundos, se estima que la actualización está preparada para realizarse el jueves, alrededor de las 12:00 pm (UTC+1). La actualización, llamada "Berlin", introducirá varios cambios técnicos, todos destinados a hacer que la red sea más rentable.

La actualización Berlin se llevará a cabo en forma de hard fork.

Pero además, el precio de Ether alcanzó un máximo de u$s2.397 en numerosos exchanges, según los datos del agregador CoinMarketCap, tras un aumento del 10.8% en 24 horas. El aumento del precio de Ether en la semana es del 22.4%, mientras que el precio de la moneda ha subido un 110% en el trimestre, una cifra que sería más notable en circunstancias menos explosivas en el mercado de altcoins de los últimos tiempos.

La actualización Berlin se llevará a cabo en forma de hard fork (bifurcación dura), un cambio irreversible en el protocolo de una cadena de bloques. La bifurcación dura no es conflictiva, lo que significa que no habrá diferencias ideológicas en la comunidad que lleven a la formación de una nueva moneda, como ocurrió con Ether y Ethereum Classic (ETC) en 2016.

Cualquiera que tenga Ether en monederos o en exchanges no se verá afectado por la hard fork, sin embargo, los mineros y los operadores de nodos de Ethereum tendrán que actualizar su software para sincronizarse con la última versión de la cadena. Los datos de EtherNodes.org muestran que el 72% de los clientes de software de Ethereum han alcanzado el estatus Berlin-ready en previsión de la hard fork.

Salida a bolsa

Por otro lado, no todo es Bitcoin y Ether en el ecosistema cripto, el momento de Coinbase finalmente llegó y ya se prepara para dar el gran salto que puede cambiar la historia.

Por su parte, la compañía llevará a cabo su propia OPV después de un año que fue tremendamente activo en el mercado de las criptomonedas, y que tuvo como recompensa una ganancia de u$s1.800 millones en ingresos.

Coinbase es una de las plataformas de activos digitales más grandes de la industria. Debido a esto es que tanto los analistas como los actores del mercado están dando tanta importancia a la decisión de incertarse en los mercados.

Más allá que las criptomonedas como bitcoin gozan de una gran popularidad en los últimos años, todavía no están ampliamente disponibles. Para la mayoría de usuarios de las criptomonedas, esto significa que tienen que recurrir a una plataforma que permita la compra y venta de estas activos digitales, como es el caso de Coinbase.

Por otro lado, la compañía facilita el servicio para que el inversor medio pueda adquirir y vender criptoactivos sin mayores problemas, al igual que una billetera digital para almacenarlos. No obstante, para los usuarios más avanzados, Coinbase Pro ofrece gráficos más técnicos y opciones comerciales más complejas.

En este contexto, la empresa cuenta con más de 56 millones de usuarios individuales, 7.000 instituciones y 115.000 socios en más de 100 países, lo que le brinda a la plataforma un ecosistema inigualable que se adapta a todos los niveles de los inversores de las criptomonedas.

Las métricas de clientes de la compañía de 2020 fueron igualmente convincentes.

Esto le llevó a que en 2020 cerrase el ejercicio con 1.140 millones de ingresos, un 139% más que en 2019. Además, le ayudó a impulsar sus beneficios a u$s322 millones, frente a una pérdida de 30 millones en 2019.

Asimismo, las métricas de clientes de la compañía de 2020 fueron igualmente convincentes. Para cerrar el año, Coinbase reportó 43 millones de usuarios verificados, un 34% más que el año anterior, mientras que el número de clientes que realizan transacciones mensuales se disparó un 180% hasta los 2,8 millones. Esto elevó los activos de la compañía en la plataforma por encima de los u$s90.000 millones, un 432% más que los aproximadamente 17.000 millones del ejercicio anterior.