Tether rompe récord y alcanza los u$s 50.000 millones de market cap

Luego de un aumento del 170% en los últimos 6 meses, la altcoin logró sumar inversores y alzanzar este récord de capitalización de mercado

Tether comunicó que su token vinculado al dólar superó una capitalización de mercado de u$s 50 mil millones.

USDT superó a la competencia de las monedas estables con un crecimiento de Market Cap de 2.000.000% en cuatro años, alcanzando una valoración de mercado de alrededor de u$s 18.500 millones.

Los datos de Messari.io muestran que el volumen diario informado para tether es de alrededor de u$s 117.000 millones.

Las estadísticas de "Volumen real" de 24 horas de Messari.io indican que el volumen de USDT realmente podría ser de alrededor de u$s 38.800 millones.

"Cruzar una capitalización de mercado de US$ 50.000 millones de dólares representa un hito increíblemente importante para Tether", dijo Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, que agregó que "el éxito de Tether es un modelo para una moneda digital del banco central (CBDC) y un sistema bancario del futuro".

intetizo con que "Nos sentimos realmente honrados por el papel fundamental que ahora desempeña Tether en el ecosistema de tokens digitales a través de una miríada de protocolos y aplicaciones", indicó Bank Magazine.

A pesar de ciertas contoversias sobre la criptomoneda, Tether no deja de sumar simpatizantes e inversores

Tether, popular, pero también controversial

Tether es la tercera criptomoneda más popular, según el sitio Coinmarket. Su popularidad se debe a que es una de las primeras monedas estables que se conocen. Equiparada con el dólar, fue pensada para conservar su poder adquisitivo. Algo fundamental, en la actualidad, después de que Ethereum superará su máximo histórico.

Una de sus características fundamentales es que 1 USDT es igual a 1 dólar, con la salvedad que se lo puede mantener dentro de una billetera electrónica, más segura que el dinero que usan los mortales, o denominado FIAT.

"Tether es la stablecoin con mayor volúmen. Se usa para muchas transacciones dentro de los Exchange cripto, como una alternativa al dólar, para no estar transfiriéndolos de cuenta a cuenta todo el tiempo", remarca Sebastián Resano, consultor senior en OSL.

Resano, no obstante, advirtió que se trata de una moneda muy controversial, ya que no se encuentra bajo la lógica descentralizada (una de las características de bitcoin y de las criptomonedas por excelencia) siempre está el fantasma de si hay una sobre emisión de Tether, cómo va a impactar en el precio de BTC y si se ve la correlación, que es lógica porque significa que hay dólares entrando a los exchanges, pero para los usuarios puede ser no tan trasparente", advierte.