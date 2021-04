¿Cuál es la stablecoin que estaría 'totalmente respaldada' por sus reservas, según los especialistas?

Los activos consolidados de Tether superan sus pasivos consolidados, de acuerdo a Moore Cayman sobre Tether Holdings Limited. Los detalles

Moore Cayman, una red de contabilidad con sede en las Islas Caimán, determinó que los tokens de la stablecoin USDT de Tether Holdings Limited están totalmente respaldados por sus reservas.

En el último informe, firmado el 31 de marzo y publicado el jueves 29 de abril, Moore Cayman confirmó que los activos consolidados de Tether superaban sus pasivos.

"En nuestra opinión, el informe de reservas consolidadas de la administración del grupo Tether Holdings Limited al 31 de marzo de 2021 a las 11:59 PM UTC, se presenta de acuerdo con los criterios establecidos en el mismo y, en todos los aspectos materiales, se establece de manera justa", destacó el informe del grupo.

El análisis contable respectivo arrojó que los activos totales consolidados de la criptomonedas se encuentran valorados en u$s41.017.565.708. Por su parte, el pasivo total asciende a u$s40.868.295.798, con $40.855.204.950 representando la cantidad de tokens emitidos.

Anteriormente, Moore Cayman realizó una revisión similar a comienzos de marzo y llegó a la misma conclusión respecto a las reservas de Tether. En ese momento, los activos totales de la empresa eran de $35.300 millones en comparación con los pasivos de u$s35.200millones.

Si bien varios analistas cuestionaron la validez de la vinculación de Tether con el dólar estadounidense, los recientes informes de garantía sugieren que la empresa matriz de la criptodivisa mantiene la paridad con la moneda fíat.

En base a lo anterior, Tether presentó informes diarios sobre sus reservas durante febrero, luego de concluir un acuerdo de u$s18.5 millones con la Oficina del Fiscal General de Nueva York. En aquel entonces, las autoridades neoyorquinas alegaron que la empresa matriz de Tether tergiversó el grado en que USDT estaba respaldado por garantías.

Tether (USDT) es la principal stablecoin en el mercado

Tether marcó un record a comienzos de semana, ya que su capitalización de mercado superó los $50.000 millones por primera vez, lo que se traduce en una racha de crecimiento de las stablecoins a lo largo del mercado alcista.

Una capitalización de mercado por esos montos sugiere que hay más de $50.000 millones de USDT en circulación. Hasta el jueves 29 de abril, la capitalización de mercado de Tether era de $51.000 millones, en sitios como Coingecko.

USDT aún es la stablecoin principal para los traders de criptomonedas, que configura aproximadamente un 65% de la capitalización total del mercado. USDC, la segunda stablecoin por capitalización, representa sólo el 14%.

Tether, popular, pero también controversial

Tether es la tercera criptomoneda más popular, según el sitio Coinmarket. Su popularidad se debe a que es una de las primeras monedas estables que se conocen. Equiparada con el dólar, fue pensada para conservar su poder adquisitivo. Algo fundamental, en la actualidad, después de que Ethereum superará su máximo histórico.

Sus comienzos fueron en la blockchain de Bitcoin, recién después comenzaron a utilizar un protocolo denominado Capa Ommi (que es un software abierto) que sigue anclado a Bitcoin.

Una de sus características fundamentales es que 1 USDT es igual a 1 dólar, con la salvedad que se lo puede mantener dentro de una billetera electrónica, más segura que el dinero que usan los mortales, o denominado FIAT.

"Tether es la stablecoin con mayor volúmen. Se usa para muchas transacciones dentro de los Exchange cripto, como una alternativa al dólar, para no estar transfiriéndolos de cuenta a cuenta todo el tiempo", remarca Sebastián Resano, consultor senior en OSL.

El origen de Tether comenzó en el 2014 por la dificultad de los brokers para manejar fondos. "La transferencia se hacían bastantes complicadas con los Exchanges, y comenzaron a adoptarla como si fuera el dólar. Hoy, hay un Banco en la Bahamas en el que tienen una cuenta corriente donde están todos los dólares y ellos emiten Tether, equivalente a lo depositado. Difícilmente, se puede comprobar si están", adviritió Resano. Y aclaró: "se desconoce de manera certera el origen de sus fundadores".

Actualmente, los tokens de Tether corren dentro de Ethereum, por lo que le dio una escalabilidad muy grande. "Al ser un token RC20 es mucho más fácil de interfaciarse e integrarse dentro del ecosistema de Ethereum", detalló.

Entre sus caracteristicas, Tether se destaca por facilitar el pase entre el dinero real y las criptomonedas. Ademàs, de ser más ràpido para adquirir, cuenta con una aceptación en una gran cantidad de exchange, incluso aquellas que aceptan dólares.

Resano, no obstante, advirtió que se trata de una moneda muy controversial, ya que no se encuentra bajo la lógica descentralizada (una de las características de bitcoin y de las criptomonedas por excelencia) siempre está el fantasma de si hay una sobre emisión de Tether, cómo va a impactar en el precio de BTC y si se ve la correlación, que es lógica porque significa que hay dólares entrando a los exchanges, pero para los usuarios puede ser no tan trasparente", advierte.