La capitalización de mercado de Tether superó los u$s40 mil millones: ¿por qué es tan popular?

Tether (USDT), la stablecoin con más liquidez del mundo, superó los u$s40 mil millones en capitalización de mercado el miércoles, destacando el rápido crecimiento de la inversión en criptomonedas durante el año pasado.

En su punto más alto del miércoles, la capitalización de mercado de Tether alcanzó los u$s40.1 mil millones, según CoinGecko, lo que lo convierte en el cuarto activo digital más grande detrás de Bitcoin, Ethereum y Binance Coin.

Tether has just surpassed a $40B market cap! ????In March 2020, Tether’s market cap was $4 billion! Since then, we’ve seen 900% growth in only one year! ????????‍????????Stay up to date on our official Telegram channel ⬇️https://t.co/137b5oOauU pic.twitter.com/DTZ0aO8Cm0 — Tether (@Tether_to) March 24, 2021