Tether, una de las stablecoin más populares pero también más controversiales: por qué es tan cuestionada

Tether es la tercera criptomoneda más popular, según el sitio coinmarket. Su popularidad se debe a que es una de las primeras monedas estables que se conocen. Equiparada con el dólar, fue pensada para conservar su poder adquisitivo. Algo fundamental, en la actualidad, después de que Ethereum superará su máximo histórico al trepar un 21 por ciento.

Sus comienzos fueron en la blockchain de Bitcoin, recién después comenzaron a utilizar un protocolo denominado Capa Ommi (que es un software abierto) que sigue anclado a Bitcoin.

Una de sus características fundamentales es que 1 USDT es igual a 1 dólar, con la salvedad que se lo puede mantener dentro de una billetera electrónica, más segura que el dinero que usan los mortales, o denominado FIAT.

Una moneda popular

"Thether es la stablecoin con mayor volúmen. Se usa para muchas transacciones dentro de los Exchange cripto, como una alternativa al dólar, para no estar transfiriéndolos de cuenta a cuenta todo el tiempo", remarca Sebastián Resano, consultor senior en OSL.

El origen de Thether comenzó en el 2014 por la dificultad de los brokers para manejar fondos. "La transferencia se hacían bastantes complicadas con los Exchanges, y comenzaron a adoptarla como si fuera el dólar. Hoy, hay un Banco en la Bahamas en el que tienen una cuenta corriente donde están todos los dólares y ellos emiten Tether, equivalente a lo depositado. Difícilmente, se puede comprobar si están", adviritió Resano y aclaró que se desconoce de manera certera el origen de sus fundadores.

Actualmente, los tokens de Tether corren dentro de Ethereum, por lo que le dio una escalabilidad muy grande. "Al ser un token RC20 es mucho más fácil de interfaciarse e integrarse dentro del ecosistema de Ethereum", detalla.

Entre sus caracteristicas, Tether se destaca por facilitar el pase entre el dinero real y las criptomonedas. Ademàs, de ser más ràpido para adquirir, cuenta con una aceptación en una gran cantidad de exchange, incluso aquellas que aceptan dólares.

Resano, no obstante, advierte que se trata de una moneda muy controversial, ya que no se encuentra bajo la lógica descentralizada (una de las características de Bitcoin y de las criptomonedas por excelencia) siempre está el fantasma de si hay una sobre emisión de tether, cómo va a impactar en el precio de Bitcoin y si se ve la correlación, que es lógica porque significa que hay dólares entrenado a los exchanges pero para los usuarios puede ser no tan trasparente", advierte.

Tan elegida como controversial

Por su parte, Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC, coincide con Resano en que Tether se asemeja al dólar. "La diferencia con Bitcoin es muy clara. En Bitcoin no hay nadie que la maneje, no está respaldada más que por la confianza y la misma blockchain, su valor no está atado más que a la oferta y a la demanda. Se podría decir que el Tether es el dólar digital, y el Bitcoin el oro digital. Si de pronto se descubriese que una stablecoin no está respaldada es probable que la misma se retire del mercado haciendo tambalear todo y bajar los todos los activos", advierte.

Matías Bari, CEO y fundador de SatoshiTango, también fue cauteloso y explica que a pesar de ser una de las más populares, no está claro quién la emite.

"Hay muchos cuidados detrás de Tether, no se sabe quiénes son, ni como se emite. Tiene volumen porque fue la primera moneda estable, y la más sólida. Es muy conocida porque es muy antigua, a veces tiene que ver con eso: la que pega primero pega dos veces", alarma.

Bari añade que "el uso de Tether está más orientado al movimiento de dinero sin necesidad de los bancos, o que usuarios puedan quedarse en dólares cuando vendes sus Bitcoins en los exchanges y luego enviarlo a otro exchange sin pasar por bancos". Y completa: "digamos que no son comparables, son cosas distintas".

Desde el sitio, Bitcoin.es la describen como una moneda que prentende proporcionar liquidez y ser un refugio para huir de la volatibilidad del mercado, ya que gracias a su reserva de dinero Fiat no deberìa perder valor o ser volatil como el resto de las criptomonedas.

"Si hay una emisión desmedida de monedas estables y sin control, es deciri, sin poder verificar realmente que por cada unidad de tether o moneda estable emitida haya un dólar en el Bancom el precio del Bitcoin va a seguir en aumento, porque usan los tether para comprar Bitcoin", concluye Vago.