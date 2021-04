Un especialista en finanzas asegura que el Bitcoin llegará al millón de dólares

Antes Pal dijo que existe la región de "sobrecompra" donde Bitcoin podría llegar a la cima y corregir aproximadamente en el nivel de u$s400.000

El conocido macroeconomista Raoul Pal sugiere un valor astronómico de siete dígitos para Bitcoin, por encima de u$s1 millón, y dice que el precio en esta carrera alcista puede no ser tan poco realista como podrían pensar los inversores en criptomonedas.

En una entrevista con el Dr. Julian Hosp, ex ejecutivo de Goldman Sachs, Pal dijo que, desde su perspectiva, el ciclo alcista actual de Bitcoin se parece mucho al ciclo de 2013, y está por delante del ciclo de 2017 en términos de ganancias.

¿Qué vendrá?

Pero además, anteriormente Pal dijo que existe la región de "sobrecompra" donde Bitcoin podría llegar a la cima y corregir que se encuentra aproximadamente en el nivel de u$s400.000.

Sin embargo, también afirmó que si ese nivel se rompe como lo ha hecho en los últimos dos ciclos, sería posible un Bitcoin de u$a1.000.000. El cofundador de Real Vision dijo que el modelo stock-to-flow (S2F) marcó el nivel de u$s288.000 en la mente de los inversores, distorsionando las expectativas de rendimiento de Bitcoin. Dice que no descarta que BTC supere a S2F.

Para Pal Bitcoin probablemente alcance el rango de u$s250.000.

"Podríamos tener ese momento impactante en el que mucha gente vende por u$s250.000 por estas razones. Todos lo hemos visto y todos pensamos que puede ser el caso, o podemos superarlo. Podríamos ver un ciclo alargado", afirmó.

Aunque el precio de u$s1.000.000 de Bitcoin todavía es una posibilidad para Pal, él dice que probablemente obtendrá algunas ganancias si la criptomoneda alcanza el rango de u$s250.000.

"Creo que probablemente voy a quitarme un poco de la mesa en algún lugar en ese rango y probablemente me aferraré un poco. Es difícil saber qué hacer. Puedes manejarlo. Depende de tu edad y de lo que quieras hacer con el dinero", concluyó.

La fortuna en Bitcoin de Satoshi Nakamoto

Sin dudas, es un gran momento para el Bitcoin ya que marcó un nuevo techo histórico, superando los u$s64.000. No obstante, esta noticia reabrió el debate acerca de su misterioso creador, cuya identidad física se desconoce, pero que al menos tiene un nombre (aunque puede ser de fantasía).

Según distintas fuentes, Satoshi Nakamoto, el creador de la cripromoneda más popular, tendría alrededor de un millón de Bitcoin actualmente. Esto sin contar los diferentes forks de la criptomoneda en otras como Bitcoin Cash por ejemplo, y esta suma lo posiciona en el ranking de las 20 personas más ricas del planeta.

Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart.

Asimismo, desde Bitcoin.com realizaron una serie de cálculos para estimar cuál es la fortuna de Satoshi Nakamoto ahora mismo. Para ello tienen en cuenta los bitcoins que se estima que posee, su valor en el mercado actual y la lista de las personas más ricas del planeta según Forbes. Esta última lista no incluye a Satoshi Nakamoto porque no estar claro quién es ni se puede confirmar su fortuna. No obstante, si se tiene en cuenta las variables anteriores estaría entre los primeros puestos.

Si se toma un estimando alrededor de 1.000.000 de bitcoin en las carteras de Satoshi Nakamoto y se toma como referencia un valor de alrededor de u$s60.000 por Bitcoin, Nakamoto sería la 19ª persona más rica de la Tierra. Su puesto en la lista sería debido a los u$s59 mil millones en los que ascendería su fortuna.

Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart. Asimismo, arriba se encuentran los fundadores de grandes compañías tecnológicas como Sergey Brin y Larry Page de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft, Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon.

Por otro lado, el año pasado y en base al valor del Bitcoin su creador estaba por debajo de las 150 personas más ricas del planeta,aunque 2017 llegó a estar entre las 50 primeras. El ascenso meteórico se debe simple y llanamente al crecimiento imparable de Bitcoin. No obstante, de la posición número 19 a la primera, todavía queda mucho. Sin embargo, si las profecías emitidas por diversos especialistas que apuntan a la criptomoneda en valores astronómicos, Satoshi Nakamoto podría ser la personalidad más rico del mundo.