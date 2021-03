¿Punto de quiebre o hecho aislado? : India avanza con la prohibición de las criptomonedas

Las prohibiciones siempre son un motivo de controversia. India plantea la posibilidad, de concretarse sería el primer país que penalice su tenencia.

India, una de las grandes economías a nivel mundial, planteó poner en marcha una ley que prohíba a las criptomonedas. De esta forma, el país comenzaría a sancionar a cualquier persona que tenga en su posición este tipo de activos digitales.

Según la agencia Reuters, esto afectaría a millones de inversores que cuentan sus activos en este formato.

Luego de conocerse la noticia, Bitcoin perdió 6% y llegó a los u$s56.415 por unidad el sábado pasado.

India y las finanzas criptos ¿India vs criptomonedas

La comunidad cripto, recibió el proyecto como uno de los más duros que se tomaron hasta el momento.

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, le comenta a Iproup que "de momento es solo un proyecto, pero es uno de los más restrictivos a nivel mundial". "Ya no es minar, es la posesión de criptomonedas. ¿Pero qué es tener Bitcoin? ¿Tener un pendrive con acceso a Bitcoin? Ahora a si vos tenés una billetera con clave en India, y tenés la misma billetera en Buenos Aires. ¿Va a ser penalizado en la India y en Buenos Aires no?", se pregunta Bari.

Los poseedores

La iniciativa se trata de un proyecto que está en agenda desde enero de este año. Y que les otorgaría a los poseedores de los cripto activos una prórroga de seis meses, una vez vencido el plazo para hacer el cambio de divisas digitales a dinero fiat, se podrá imponer sanciones.

De ponerse en marcha, India sería el primer país en declarar ilegal la tenencia de criptomonedas. Bari, compara la medida con China, en donde se prohibió la creación y comercio, pero no se penaliza su posesión.

De todas maneras, según Bari, Latinoamérica está lejos de tomar alguna medida similar. "En China cerraron la casa de los exchange, casas de cambio, pero no así la minería".

"No se sabe qué objetivo tiene esta medida. La principal razón para prohibir a Bitcoin es ignorancia. No hay otra razón. Esto es como China prohibiendo Facebook", agrega.

Diego Nunes, abogado en Nunes y Asociados, menciona que la posición del gobierno de India es tratar de restringir al máximo la posibilidad que aparezcan criptomonedas libres, en lo que es un mercado regulado. "Creo que siempre la tecnología termina sobre pasando la parte de lo técnico e incluso de lo legal. En este caso en particular, para que haga efecto la medida sería que se prohíba a nivel global. Y eso, no lo veo muy probable. Desde la política local, veo más chances de buscar una regulación de la moneda y tributar, que ir por el lado de la restricción", sostiene.

La prohibición y la usabilidad

Guillermo Navarro, de Blindex abogados, considera que "es otra de las regulaciones que existen en el mundo". "Algunas son regulaciones más de funcionamiento, y otras de prohibición. Las de funcionamiento puede gustar o no y tiene que ver con intereses, protecciones, aunque lo mejor es no regular, siempre hay que ver cómo se desarrollan, cómo evolucionan porque cuando vienen las regulaciones siempre generan efectos adversos", añade.

Según Reuters, mientras los oficiales indios llamas a las criptomonedas como un esquema ponzi, la ministro de Finanzas Nirmala Sithraman manifiesta que "el mundo avanza de manera rápida con la tecnología. No podemos fingir que no queremos, no estamos cerrando nuestra mente". Y añade: "estamos buscando la forma en la que los experimentos puedan ocurrir en el mundo digital y en el mundo cripto. Solo vamos a tratar de caibrar nuestra posición".

Asimismo, el doctor Navarro agrega: "el problema con la prohibición es que no se puede determinar quién tiene la posesión". "En un mercado global es muy difícil lograr la prohibición. Es muy difícil poder auditar ese proceso. Es como decir que se va a prohibir algo que es imposible de auditar o controlar. Creo que va a tener un efecto contrario, la prohibición va a hacer el efecto contrario", completa.