Bitcoin: esto es lo que recomienda el autor de "Padre rico, padre pobre"

Robert Kiyosaki, inversor estadounidense y coautor del libro superventas 'Padre rico, padre pobre', ha comentado las medidas de la Administración Biden que prevén gastar 1,9 billones de dólares para respaldar la economía estadounidense afectada por la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, la Casa Blanca aprobó un plan que establece pagos directos de 1.400 dólares por persona a más del 85 % de los hogares del país y la extensión de los subsidios de desempleo para unos 11 millones de estadounidenses. Sin embargo, el autor sugirió que las implicaciones de estas medidas de estímulo no son tan positivas como parecen a primera vista.

"Millones de personas están muy contentas. El Gobierno aprueba un proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares. ¿Quién no estaría contento con dinero gratis? El problema es que el dinero gratis empobrece a la clase media y baja. Compren más oro, plata y bitcoines", escribió Kiyosaki en su cuenta de Twitter.

Millions very happy Government passes $1.9 trillion stimulus bill . Who wouldn’t be happy with free money. Problem is free money makes poor and middle class poorer. Buy more gold silver and Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 15, 2021